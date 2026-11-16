Autostrada A 14 Maxi tamponamento in A14: diversi veicoli coinvolti tra Rimini Sud e Rimini Nord

Incidente in direzione Bologna nella mattinata: alle 9.50 si registravano 2 chilometri di coda e 18 minuti di ritardo rispetto alla media

Mattinata complicata per gli automobilisti in viaggio lungo l’autostrada A14. Diversi veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente nel tratto compreso tra i caselli di Rimini Sud e Rimini Nord, in direzione Bologna. Secondo quanto riportato dal sito di Autostrade per l’Italia, alle ore 9.50 si registravano circa 2 chilometri di coda tra i due caselli a causa del sinistro. Le ripercussioni sul traffico hanno comportato un aumento dei tempi di percorrenza: per attraversare il tratto interessato erano necessari circa 24 minuti, con 18 minuti di ritardo rispetto alla media. La circolazione ha quindi subito rallentamenti in direzione Bologna.