Meeting, Sadegholvaad: "Edizione memorabile, ben oltre la politica"

Il sindaco di Rimini chiude la 47esima edizione: "La visita di Papa Leone XIV ha dato misura a un dibattito altissimo e concreto"

Si chiude con il ringraziamento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad la 47esima edizione del Meeting. Al termine della manifestazione, il primo cittadino ha voluto rivolgere un pensiero alle donne e agli uomini che hanno lavorato alla riuscita dell'evento, definendo quella del 2026 un'edizione che "per diversi aspetti sarà ricordata come memorabile".

Nel suo bilancio, Sadegholvaad affronta anche il tema della politica, dopo alcune letture della stampa nazionale secondo cui quest'anno sarebbe rimasta più sullo sfondo. "Qualche organo d’informazione nazionale ha rilevato come quest’anno al Meeting ‘la politica sia passata inosservata’. Diciamo che ha assunto meno rilievo il dibattito di una politica italiana autoreferenziale, tradizionalmente in bilico tra vacanza e ripresa autunnale".

Per il sindaco, però, questo non ha rappresentato un limite. A occupare il centro della scena è stata soprattutto la visita di Papa Leone XIV a Rimini. "La storica visita di Papa Leone XIV al Meeting e a Rimini ha dato infatti metro e misura a un dibattito altissimo e concreto, con un messaggio potente, ben al di sopra dei confini nazionali".

Sadegholvaad richiama quindi le tre tappe riminesi del Pontefice, al Meeting, in Duomo e sulla spiaggia: "Sua Santità, nelle sue tre tappe riminesi (Meeting, Duomo, spiaggia), è stato protagonista di altrettanti discorsi netti, precisi, sinceri e non convenzionali".

Tra i temi emersi, il sindaco cita la fede e il ruolo dei cattolici nella società, insieme alla necessità di "aprirsi sempre più al mondo andando oltre gli egoismi e la propria comfort zone e di non rinunciare ad avere un’anima collettiva". Richiami che, secondo Sadegholvaad, "hanno dato l’esatta cifra del dibattito dell’intero palinsesto del Meeting".

Nel bilancio finale trovano spazio anche la partecipazione e la visibilità raggiunte dalla manifestazione. "Lo straordinario successo di pubblico, la visibilità internazionale, sono la vetrina di un ‘negozio’ di cui, sono sicuro, si parlerà molto, moltissimo anche negli anni a venire". Poi il saluto all'edizione appena conclusa: "Ancora grazie, Meeting di Rimini, e arrivederci al 2027 per la 48esima edizione".