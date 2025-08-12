Meteo dei prossimi giorni dal 13 agosto 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 13 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 13 agosto 2025, Rimini si appresta a vivere una giornata che promette di essere decisamente interessante sotto il profilo meteorologico. Se siete curiosi di sapere cosa riserva il cielo per la vostra giornata estiva, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate suddivise nelle diverse fasce orarie. Vi aspetta una giornata variegata, con cambiamenti che potrebbero influenzare i vostri piani all'aperto.

Previsioni orarie per Rimini

Notte: Nella notte, Rimini si presenterà con un cielo sereno. La temperatura sarà di 23.03°C, con un'umidità del 53%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a una velocità di 2.03 m/s. La visibilità sarà ottima, mentre la pressione si attesterà sui 1016 hPa.

Prima mattina: Nella prima mattina, le condizioni meteorologiche vedranno la presenza di nubi sparse. La temperatura salirà a 24.43°C, con un'umidità del 51% e il vento leggermente più forte a 2.33 m/s. La pressione calerà leggermente a 1015 hPa.

Mattina: Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, ma la temperatura aumenterà fino a 26.39°C. L'umidità scenderà al 47%, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest a 2.09 m/s. La pressione risalirà a 1016 hPa.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo si aprirà completamente, offrendo un cielo sereno e luminoso. La temperatura raggiungerà i 30.35°C, con un'umidità del 42%. Il vento, proveniente da nord, avrà una velocità di 3.48 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il bel tempo persisterà con il cielo sereno. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 30.9°C, ma la sensazione termica sarà di 31.9°C a causa dell'umidità al 47%. Il vento soffierà a 3.96 m/s da nord-est.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a dominare il cielo. La temperatura sarà di 30.58°C, con un'umidità del 44%. Il vento sarà più calmo, provenendo da nord-est a 2.24 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. La temperatura scenderà leggermente a 27.96°C, con un'umidità del 49%. Il vento sarà debole, soffiando da sud-est a 1.2 m/s.

Sera: In serata, le nubi sparse torneranno a farsi vedere nel cielo di Rimini. La temperatura si attesterà sui 26.5°C, con un'umidità del 48%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 2.42 m/s, e la pressione sarà di 1016 hPa.

Riepilogo della giornata

La giornata del 13 agosto 2025 a Rimini si prospetta essere un mix di condizioni meteorologiche che varieranno da cieli sereni a nubi sparse, con temperature che oscilleranno da 23.03°C nella notte a un picco di 30.9°C a mezzogiorno. L'umidità sarà moderata, contribuendo a una sensazione di calore più accentuata nelle ore centrali della giornata. Il vento sarà generalmente debole, rendendo il clima piacevole per attività all'aperto. In sintesi, una giornata estiva tipica della riviera romagnola, ideale per godersi il mare e le meraviglie della città.