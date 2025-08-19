Meteo dei prossimi giorni dal 20 agosto 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 20 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Una giornata a Rimini può riservare molte sorprese, soprattutto quando si tratta di meteo. Con il passaggio delle stagioni, il tempo cambia spesso in modo repentino, portando con sé una varietà di condizioni atmosferiche. Domani non sarà da meno, con un mix di sole, nuvole e pioggia che accompagneranno gli abitanti e i visitatori per tutta la giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il clima per il 20 agosto 2025.

Previsioni dettagliate orarie per Rimini

Notte: La notte inizierà con nubi sparse e una probabilità di precipitazioni dell'80%. La temperatura si attesterà intorno ai 22.16°C, con un'umidità del 76%. I venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di 2.41 m/s.

Prima mattina: Durante la prima mattina, il cielo sarà completamente coperto, ma non sono previste precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente a 21.89°C, con venti calmi a 1.63 m/s provenienti da ovest-sud-ovest.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, le condizioni non cambieranno di molto. Il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà a 23.5°C. I venti saranno lievi, provenienti da sud, a 1.57 m/s.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un lieve aumento delle temperature fino a 28.78°C, con un cielo ancora prevalentemente coperto. L'umidità diminuirà al 48%, mentre i venti saranno quasi assenti, con una leggera brezza da sud-est a 0.56 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo migliorerà leggermente, con il ritorno di nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 30.76°C, e i venti si intensificheranno, soffiando da est a 3.86 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, portando una pioggia leggera con 2.88 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 25.16°C, con venti da nord-ovest a 3.24 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio sarà caratterizzato da una pioggia moderata, con precipitazioni di 10.74 mm. La temperatura continuerà a scendere fino a 22.62°C, mentre i venti soffieranno da sud a 3.72 m/s.

Sera: La sera si concluderà con una pioggia leggera, con 1.12 mm di precipitazioni e una temperatura stabile a 22.15°C. I venti saranno più intensi, provenienti da sud-est a 4.97 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 20 agosto 2025 a Rimini sarà un alternarsi di nuvole e pioggia, con una breve parentesi di tempo più stabile a mezzogiorno. Le temperature oscilleranno tra i 21.89°C della prima mattina e i 30.76°C del mezzogiorno, mentre le precipitazioni saranno concentrate soprattutto nel pomeriggio e nella sera. I venti, in generale deboli, si intensificheranno nel corso della giornata. In sintesi, sarà una giornata caratterizzata da variabilità atmosferica, tipica della fine estate riminese.