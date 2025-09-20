Meteo dei prossimi giorni dal 21 settembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Altarimini

Che tempo farà domani 21 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
20 settembre 2025 15:00
Meteo
Domani Rimini si prepara ad affrontare una giornata che promette di essere variabile, con momenti di cielo coperto alternati a schiarite. Le temperature saranno piacevoli, tipiche di un clima settembrino che si avvicina all'autunno. Ma come si evolverà esattamente il tempo durante la giornata? Continuate a leggere per scoprirlo.

Dettagli delle Previsioni

Notte: Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto. Le temperature si aggirano intorno ai 20.6°C, con un'umidità del 60%. Il vento soffierà leggero da sud, a una velocità di 1.06 m/s, con raffiche di 1.12 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo resterà coperto. La temperatura salirà leggermente a 21.73°C, con un'umidità del 55%. Il vento si orienterà a sud-ovest, aumentando leggermente a 1.25 m/s. Anche in questa fascia oraria, non sono previste precipitazioni.

Mattina: In mattinata, le condizioni non subiranno grandi variazioni, con il cielo ancora coperto. La temperatura raggiungerà i 22.03°C e l'umidità sarà del 56%. Il vento continuerà a spirare da sud-ovest, con una velocità di 1.3 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e una temperatura che salirà a 25.97°C. L'umidità scenderà al 47%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo ora da nord-est a 1.82 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 26.14°C, con un'umidità del 51%. Si registrerà un incremento della velocità del vento, che soffierà a 4.48 m/s da nord-est.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente. La temperatura sarà di 26.02°C, con un'umidità in lieve aumento al 56%. Il vento proverrà da est, mantenendo una velocità di 4.25 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 4.19 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo resterà coperto, mentre la temperatura scenderà a 23.58°C. L'umidità aumenterà al 67%, con un vento più tranquillo da sud-est a 2.82 m/s.

Sera: In serata, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a qualche apertura. La temperatura sarà di 23.37°C, con un'umidità al 55%. Il vento soffierà da sud-ovest a 2.73 m/s, con raffiche a 2.41 m/s.

Riepilogo della Giornata

Per domani, a Rimini, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da una variabilità atmosferica, con prevalenza di cielo coperto nelle prime ore del giorno e nel pomeriggio, mentre qualche schiarita sarà possibile a metà mattinata e in serata. Le temperature saranno piacevoli, oscillando tra i 20.6°C e i 26.14°C. Il vento sarà generalmente debole, con qualche rinforzo durante il giorno. Nessuna precipitazione è prevista, assicurando una giornata asciutta per tutte le attività all'aperto. In sintesi, condizioni meteorologiche tipiche di fine settembre, con una piacevole alternanza di nubi e sole.

