Meteo dei prossimi giorni dal 28 agosto 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 28 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini, noto per le sue estati calde e soleggiate, riserva spesso sorprese anche nelle giornate di fine estate. Mentre ci avviamo verso il 28 agosto 2025, le previsioni meteo lasciano intravedere una giornata dalle condizioni variabili. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Previsioni ora per ora

Notte: La giornata inizierà con una temperatura di 23.13°C, accompagnata da un'umidità del 65%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 63%. Il vento soffierà leggero da sud a una velocità di 2.17 m/s, con raffiche fino a 1.95 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattina, la temperatura salirà leggermente a 24.2°C, mantenendo un'umidità del 66%. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa del 67%. Il vento, proveniente da sud-ovest, aumenterà la sua velocità a 2.5 m/s, con raffiche fino a 3.05 m/s.

Mattina: All'alba, il rischio di pioggia leggera si farà concreto, con una probabilità del 95%. La temperatura scenderà a 22.27°C, con l'umidità che salirà all'84%. Si prevedono precipitazioni di circa 1.73 mm. Il vento da sud-ovest soffierà a 2.35 m/s.

Mezza mattinata: La pioggia leggera continuerà ad interessare la zona, con precipitazioni previste di 0.51 mm. La temperatura salirà a 26.93°C, con un'umidità del 62%. Il vento, proveniente da sud-est, avrà una velocità di 3.83 m/s e raffiche fino a 5.87 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo si aprirà parzialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura raggiungerà i 30.56°C, con un'umidità del 48%. Il vento da sud-est soffierà a 3.24 m/s, con raffiche fino a 7.01 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma la copertura scenderà al 25%. La temperatura massima del giorno toccherà i 31.72°C, con l'umidità al 44%. Il vento, da sud, avrà una velocità di 2.32 m/s e raffiche fino a 8.67 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà una leggera diminuzione della temperatura a 26.53°C. L'umidità salirà al 57%, mentre il vento da sud-est soffierà a 2.47 m/s, con raffiche fino a 5.09 m/s. La copertura nuvolosa sarà del 37%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 24.51°C. L'umidità sarà al 62%, con un vento da sud-ovest a 2.18 m/s e raffiche fino a 3.68 m/s.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata del 28 agosto 2025 a Rimini si annuncia variegata, con un mix di condizioni meteo che spaziano dalla pioggia leggera alla presenza di nubi sparse, fino a momenti di cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 22.27°C del mattino e i 31.72°C del primo pomeriggio, offrendo un clima caldo e umido. Il vento, seppur lieve, avrà una presenza costante, proveniente principalmente da sud-ovest e sud-est. In sintesi, il clima di Rimini offrirà una giornata dinamica, con brevi rovesci e ampie schiarite, rendendo la città un luogo affascinante sia per chi ama la pioggia che per chi preferisce il sole.