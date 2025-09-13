Meteo del 14 settembre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 14 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la rinomata località balneare dell'Adriatico, si prepara ad affrontare una giornata metereologica piuttosto variabile. Nonostante le temperature miti, il tempo potrebbe riservare alcune sorprese. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo per domani, 14 settembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Rimini inizierà con una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazione del 34%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20.92°C, con un'umidità del 78%. Il vento soffierà da ovest-sudovest a una velocità di 1.02 m/s, mentre il cielo sarà completamente coperto.

Prima mattina: Al sorgere del sole, le condizioni miglioreranno leggermente. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 20.15°C e l'umidità diminuirà al 71%. Il vento aumenterà la sua intensità a 2.45 m/s.

Mattina: La mattina continuerà con nubi sparse e una temperatura di 20.25°C. L'umidità sarà del 73%, e il vento soffierà a 2.89 m/s da sud-ovest. Non sono previste precipitazioni in questa fascia oraria.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente. Tornerà la pioggia leggera, con 1.04 mm di precipitazioni attese. La temperatura salirà a 21.82°C, mentre l'umidità si manterrà al 74%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia leggera continuerà, con 2.07 mm di precipitazioni previste. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 21.83°C e l'umidità salirà al 77%. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 0.95 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la situazione migliorerà leggermente. Nonostante il cielo rimanga coperto per il 97%, le precipitazioni diminuiranno a 0.23 mm. La temperatura aumenterà a 24.76°C, mentre l'umidità scenderà al 63%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, ci sarà ancora una possibilità di pioggia leggera (0.14 mm), con temperature che scenderanno a 22.04°C. L'umidità sarà al 76% e il vento soffierà a 1.49 m/s da est-sudest.

Sera: Infine, la serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, ma senza piogge. La temperatura si attesterà sui 21.09°C, con un'umidità del 79% e un vento moderato di 2.19 m/s proveniente da sud.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con piogge leggere previste durante la notte e la mattinata. Le temperature rimarranno miti, oscillando tra i 20°C e i 24°C. Il cielo sarà spesso coperto, con alcune schiarite durante la mattina. Sarà importante tenere un ombrello a portata di mano, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre gli amanti del clima mite potranno godere di una piacevole brezza marina.