Meteo del 5 ottobre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 5 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a una giornata meteo piuttosto movimentata il 5 ottobre 2025. Seppur iniziando con condizioni relativamente tranquille, le previsioni indicano un crescendo di piogge e venti intensi nel corso della giornata. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle varie fasce orarie.

Dettagli orari delle previsioni meteo

Notte: La notte inizia con una temperatura di 15.06°C e umidità al 58%. Il cielo sarà parzialmente coperto con nubi sparse e il vento soffierà da sud con una velocità di 5.07 m/s e raffiche fino a 9.09 m/s. La visibilità sarà buona, con una pressione atmosferica di 1010 hPa.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, la temperatura salirà a 17.39°C con un'umidità del 63%. Il cielo sarà completamente coperto. Il vento aumenterà la sua velocità a 7.87 m/s con raffiche fino a 13.57 m/s. La pressione scenderà a 1006 hPa.

Mattina: In mattinata, la situazione cambierà. Sono previste piogge leggere con una probabilità del 34% e una quantità di 0.15 mm. La temperatura sarà di 17.42°C, con umidità al 69%. Il vento calerà leggermente a 4.66 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, le precipitazioni si intensificheranno con 2.48 mm di pioggia. La temperatura scenderà a 12.19°C con un'umidità che salirà all'87%. Il vento soffierà forte da nord-ovest a 14.68 m/s, con raffiche fino a 17 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni rimarranno piovose con 2.11 mm di precipitazioni. La temperatura si abbasserà ulteriormente a 11.44°C e l'umidità sarà dell'86%. Il vento raggiungerà i 14.79 m/s con raffiche fino a 19.42 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le piogge continueranno, accumulando 1.23 mm. La temperatura salirà leggermente a 13.31°C, mentre l'umidità scenderà al 74%. Il vento manterrà una velocità di 9.62 m/s con raffiche di 13.14 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà una riduzione delle precipitazioni a 0.1 mm. La temperatura sarà di 13.81°C con un'umidità del 70%. Il vento si calmerà, soffiando a 3.79 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con poche piogge leggere di 0.21 mm. La temperatura sarà di 13.65°C e l'umidità si attesterà al 74%. Il vento soffierà moderato a 4.04 m/s proveniente da nord-ovest.

Riepilogo delle previsioni meteo

Il 5 ottobre 2025 a Rimini sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. La giornata inizierà con cieli coperti e si evolverà in piogge leggere, che si intensificheranno a metà mattina e proseguiranno per tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 11.44°C e un massimo di 17.42°C. Il vento sarà un elemento significativo, con raffiche che potranno raggiungere i 19.42 m/s a mezzogiorno. In generale, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e ventosa, con condizioni meteorologiche instabili.