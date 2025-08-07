Meteo del 8 agosto 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 8 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara per una giornata estiva che promette di essere piacevole e soleggiata. Le previsioni meteo indicano una sequenza di condizioni favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto o godersi il mare. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il tempo per domani, 8 agosto 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo completamente sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 20.18°C. La sensazione termica sarà di 19.77°C, ideale per chi ama la frescura della notte estiva. Il vento sarà leggero, proveniente da sud-ovest con una velocità di 1.17 m/s.

Prima mattina: All'alba, il cielo rimarrà limpido, con un leggero aumento delle temperature che raggiungeranno i 22.3°C. L'umidità sarà al 57%, garantendo un inizio di giornata asciutto. Il vento, seppur di lieve intensità, si manterrà costante a 1.24 m/s.

Mattina: Con il sorgere del sole, Rimini sarà avvolta da un cielo terso. Le temperature saliranno a 24.21°C, mantenendo un clima piacevole e asciutto grazie a un'umidità del 52%. Il vento cambierà leggermente direzione, soffiando da ovest a 1.14 m/s.

Mezza mattinata: Le condizioni continueranno a essere ideali, con temperature che raggiungeranno i 27.67°C. La sensazione termica sarà appena superiore, a 27.79°C, mentre il vento, leggermente più intenso, soffierà a 2.53 m/s da nord-est.

Mezzogiorno: Il picco delle temperature si avrà intorno a mezzogiorno, con valori che toccheranno i 29.16°C e una sensazione di calore leggermente più alta a 29.39°C. Il vento, proveniente da est-nord-est, avrà una velocità di 3.19 m/s, regalando un po' di sollievo dal caldo.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 28.24°C, con un aumento dell'umidità al 53%. Il vento, con una velocità di 3.62 m/s da est, contribuirà a mantenere gradevoli le condizioni climatiche.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, arrivando a 25.94°C. L'umidità salirà al 64%, ma il vento, calando a 2.24 m/s da sud-est, manterrà l'atmosfera piacevole.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, accompagnato da temperature di 25.09°C e un vento leggero a 2.22 m/s da sud-ovest. L'umidità si stabilizzerà attorno al 62%, chiudendo la giornata con una serata perfetta per passeggiate lungo la costa.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 20.18°C della notte e i 29.16°C di mezzogiorno. Il vento, sempre leggero, varierà leggermente di direzione nel corso delle ore, ma senza mai raggiungere velocità elevate. L'assenza di precipitazioni e le condizioni climatiche stabili rendono questa giornata ideale per attività all'aperto e per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge.