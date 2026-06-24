Meteo Rimini, 25 giugno 2026: giornata estiva, prevalenza di sole e temperature elevate

Previsioni per Rimini - 25 giugno 2026: giornata in gran parte soleggiata, caldo moderato e brezze leggere lungo la costa. Dettaglio orario nella pagina.

Domani a Rimini si preannuncia una giornata tipicamente estiva: poche nuvole, assenza di precipitazioni significative e temperature in rialzo rispetto alle ore notturne. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata in città o al mare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cieli sereni con temperatura intorno a 23.6 °C. Umidità al 63% e punto di rugiada a 16.35 °C: condizioni che manterranno la sensazione di una notte mite ma non afosa. Vento debole da SSW a circa 1.7 m/s (raffiche fino a 1.4 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno e lieve calo termico a 22.5 °C, umidità al 60%. Vento debole da WSW a 2.4 m/s (raffiche 2.4 m/s). Visibilità ottima (10 km). Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00): prime ore diurne con cielo sereno, temperatura in aumento a 26.6 °C e umidità che scende al 53%; punto di rugiada 16.45 °C. Brezza debole da NW intorno a 2.5 m/s (raffiche 2.7 m/s). Condizioni stabili per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): si registra un ulteriore aumento termico a 30.8 °C; nubi sparse ma senza fenomeni significativi. Umidità 47% e punto di rugiada 16.52 °C; sensazione di caldo accentuata dal feels like a 31.7 °C. Vento da NNE a 3.9 m/s (raffiche 4.5 m/s).

Mezzogiorno (12:00): clima caldo con nubi sparse e temperatura massima nella prima parte della giornata a 31.5 °C. Umidità al 47%, pressione 1017 hPa. Vento da NE a 4.4 m/s (raffiche 4.7 m/s). Nessuna precipitazione prevista (pop 0).

Primo pomeriggio (15:00): leggero calo a 30.5 °C, cielo sereno con scarsa copertura nuvolosa (6%). Umidità scesa al 43%, vento da ENE a 3.7 m/s (raffiche 4.4 m/s). Condizioni favorevoli per bagni e attività all'aperto, con attenzione al sole diretto.

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura in discesa a 28.1 °C, cielo sereno e umidità al 49%. Vento molto debole da SE a 1.5 m/s (raffiche 1.4 m/s). Atmosfera ancora calda ma più gradevole rispetto alle ore centrali.

Sera (21:00): serata stabile con cielo sereno e temperatura intorno a 25.6 °C; umidità 51% e punto di rugiada 14.29 °C. Vento da S a 2.5 m/s (raffiche 2.4 m/s). Nessuna pioggia prevista: condizioni ideali per passeggiate sul lungomare.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalente di sole con sporadiche nubi nel corso della mattina e picco termico intorno ai 31–31.5 °C a metà giornata. Venti deboli-moderati (in genere sotto i 5 m/s) e probabilità di precipitazioni trascurabile (0 mm). In generale un 25 giugno 2026 a Rimini caldo, stabile e adatto ad attività all'aperto, con la raccomandazione di idratarsi e proteggersi dal sole nelle ore centrali.