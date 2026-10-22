Tre successi, un trofeo e un messaggio di vita Michele Belluzzi conquista per la terza volta la Coppa Romagna Slalom STB

Con tre vittorie in cinque gare e il terzo posto a Sogliano al Rubicone, il pilota sammarinese chiude la stagione al vertice della categoria STB, portando in gara un messaggio di solidarietà

Michele Belluzzi conquista per la terza volta consecutiva la Coppa Romagna Slalom nella categoria STB, al volante della sua A112 AIDO MT12. Un risultato prestigioso, arrivato al termine di una stagione ricca di soddisfazioni e caratterizzata da un impegno che va oltre la competizione sportiva. Domenica 18 ottobre, nell'ultima gara stagionale disputata a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, Belluzzi ha tagliato il traguardo con un terzo posto sul podio, risultato sufficiente per confermare il primato nella classifica generale della categoria. Un percorso vincente, costruito gara dopo gara, con tre vittorie su cinque appuntamenti, che ha regalato al pilota sammarinese un'altra affermazione nella Coppa Romagna Slalom. Un successo festeggiato dal Belluzzi Racing Team, dalla famiglia, dagli amici, dagli sponsor e dai partner che lo hanno accompagnato durante la stagione.

La passione per i motori incontra il valore della donazione

Accanto ai risultati sportivi, Belluzzi porta avanti un progetto dal forte significato sociale grazie alla partnership con AIDO Valmarecchia, l'associazione impegnata nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. La collaborazione rappresenta per il pilota una motivazione in più per affrontare ogni gara, trasformando la passione per i motori in un'occasione per sensibilizzare il pubblico sul valore della donazione e sull'importanza di scegliere di donare. Un messaggio particolarmente sentito anche sul piano personale: tra le persone che condividono questa esperienza c'è il figlio Alberto, sottoposto a trapianto di fegato alla nascita. Una storia familiare che contribuisce a rendere ancora più significativo l'impegno del team a favore della cultura del dono.

Un omaggio a Mathias Tonti

In occasione dell'ultima prova stagionale, la carrozzeria della A112 ha ospitato, oltre al marchio AIDO, anche la sigla MT12, dedicata alla memoria di Mathias Tonti, giovanissimo cesenate appassionato di motori che, diventando donatore di organi, ha contribuito a dare nuova vita ad altre persone. La dedica ha aggiunto alla competizione un ulteriore significato, trasformando la vettura in un simbolo di ricordo, solidarietà e speranza. Ogni gara diventa così un'opportunità per mantenere viva l'attenzione su una scelta capace di cambiare il destino di tante famiglie.

La premiazione a Predappio

Per Michele Belluzzi e il Belluzzi Racing Team, il terzo titolo consecutivo rappresenta il coronamento di una stagione affrontata con determinazione e continuità. Un risultato che unisce la soddisfazione per il traguardo sportivo alla volontà di promuovere un messaggio di grande valore umano. La cerimonia ufficiale di consegna del trofeo si terrà il 13 dicembre 2026 al Teatro Comunale di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, dove sarà celebrata la vittoria nella categoria STB della Coppa Romagna Slalom. Per Belluzzi, il successo si misura dunque non soltanto in vittorie e piazzamenti, ma anche nella possibilità di portare sulle strade un messaggio di vita, ricordando che dietro ogni gesto di donazione può esserci una nuova possibilità per il futuro.