Milano, getta la benzina in faccia alla moglie: controllava i suoi movimenti con il Gps. Arrestato

Un 46enne è accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni a danno della moglie

Dopo mesi di insulti, vessazioni, botte e minacce, un uomo di 46 anni, originario della Romania e residente nel Milanese, è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni ai danni della moglie, che aveva deciso di separarsi da lui.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Milano e dai carabinieri, l’uomo, spesso alterato dall’abuso di alcol, avrebbe aggredito la donna sia verbalmente che fisicamente, anche davanti ai figli, costringendola a vivere tra mortificazioni e vessazioni quotidiane.

L’ultimo episodio, che ha fatto scattare la misura cautelare del gip Luca Milani, risale al 5 novembre scorso. La donna, dopo aver deciso di separarsi e cambiato casa, è stata aggredita fuori dal suo posto di lavoro. L’uomo l’ha immobilizzata davanti alla sua auto, l’ha minacciata e le ha gettato in faccia della benzina. Grazie alla prontezza della vittima, che è riuscita a rifugiarsi all’interno della propria macchina e a chiamare il 118, la situazione non ha avuto conseguenze più gravi.

Subito dopo, l’uomo si è presentato spontaneamente in una caserma dei carabinieri, consegnando un accendino, il cellulare, due bottiglie contenenti liquido verosimilmente benzina e la scatola di un sistema Gps che aveva installato sull’auto dell’ex moglie per controllarla.

Il gip, nelle motivazioni della custodia cautelare, sottolinea come l’episodio abbia messo in pericolo l’incolumità della vittima, con un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stata pronta a chiudersi in auto.

Dalle indagini emerge anche che lo stesso 46enne aveva tentato di denunciare la moglie, accusandola di non contribuire alle spese familiari e di trascurare le faccende domestiche.