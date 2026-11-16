In scena dal 13 al 15 novembre Mind Marea, il festival culturale di Rimini coinvolte oltre mille persone

Inaugurata sulla duna della spiaggia Rimini la mostra collettiva Spiagge Mobili, visitabile fino al 31 gennaio

Si chiude la seconda edizione di "Mind Marea. Flussi culturali contemporanei", il festival curato da Labor Aps, Sarà e SuperFluo in collaborazione con il Comune di Rimini. Tre giornate, da venerdì 13 a domenica 15 novembre, di talk d’autore, live, mostre, workshop e performance che hanno animato i luoghi più suggestivi e simbolici della città, dai Palazzi dell’Arte all’ex Chiesa di Santa Maria ad Nives, dalla Domus del Chirurgo al Teatro degli Atti, fino alla spiaggia invernale, registrando un’ottima risposta di pubblico con circa 1500 presenze e il tutto esaurito negli appuntamenti su prenotazione.

Fil rouge della programmazione il tema della marea, intesa come metafora di movimento continuo e trasformazione, capace di indagare la complessità del presente. Da qui è sorto un programma trasversale in cui musica, arti visive, sport, ambiente, psicologia e giornalismo si sono intrecciati e contaminati.

Il sipario sulla seconda edizione si è alzato venerdì 13 novembre ai Palazzi dell’Arte, con un dialogo tra il giornalista Eugenio Cau e l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour. La prima serata si è conclusa nella suggestiva ex Chiesa di Santa Maria ad Nives con il live viscerale e meditativo di Mohammad Reza Mortazavi.

La giornata di sabato è partita tra la Domus del Chirurgo e le vie del centro storico con Assaggiare l’aria, il workshop del percussionista Enrico Malatesta in collaborazione con il Festival del Mondo Antico. Un percorso che troverà un ideale prolungamento giovedì 19 novembre, alle ore 19.30 al Museo della Città, con un appuntamento off: Occam Océan – Occam XXVI, composizione di Éliane Radigue. Nato nel 2018 dall’incontro tra la pioniera francese della musica elettroacustica e lo stesso Malatesta, il brano fa parte del ciclo Occam Ocean, una serie di pezzi acustici per strumenti solisti in cui il suono dà vita a paesaggi sonori, invitando ad un ascolto lento e immersivo.

La seconda giornata di Mind Marea 2026 è proseguita al Teatro degli Atti, che ha visto protagonisti del palco voci differenti: della divulgatrice ambientale Alice Pomiato all’esploratore Alex Bellini, fino alle riflessioni di Giorgiomaria Cornelio e Marta Ceccarelli sui contenuti digitali. La serata ha ospitato il live Ginevra Nervi e il dj set a cura di Plastica.

Il gran finale di domenica, realizzato in collaborazione con Rimini Blue Lab ed Ecomondo, ha guidato il pubblico in un percorso dal cuore della città fino alla riva del mare. Dopo il live affidato alla cantautrice Gaia Banfi a Santa Maria ad Nives, il pubblico è salito a bordo del tipico trenino di Rimini per un talk itinerante sulla storia del turismo balneare riminese – Verso il mare, sulle tracce della storia – curato dalla Biblioteca Civica Gambalunga, che ha valorizzato il lavoro del progetto di formazione scuola lavoro ‘Onde di storia’, realizzato insieme agli studenti dell’ITT Marco Polo, grazie alla testimonianza delle studentesse coinvolte. Il viaggio si è concluso sulla battigia con la performance evocativa di Simone Carraro.

Sulla duna della spiaggia libera si è chiusa la seconda edizione di Mind Marea con il vernissage della mostra collettiva Spiagge Mobili, realizzata in collaborazione con Autori di Immagini e con il supporto di Piacere Spiaggia Rimini. Risultato di una call for artist, l’esposizione conta 42 illustrazioni realizzate da artisti italiani e internazionali, le cui opere sono esposte sulle plance della duna dal bagno 6 al bagno 63. La mostra resterà visitabile gratuitamente fino al 31 gennaio 2027, inserendosi nel cartellone del Capodanno più lungo del mondo e trasformando ancora una volta il litorale invernale in un museo a cielo aperto.

“Questa seconda edizione non ha deluso le aspettative della vigilia – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari - Abbiamo tracciato una rotta dal centro storico fino alla riva del mare, coinvolgendo artisti locali, italiani e internazionali, con l’obiettivo di attraversare i linguaggi del contemporaneo. E la risposta è stata eccezionale, consentendo anche di svelare l’anima invernale e intima di Rimini. Merito di un programma di alta qualità e dell’entusiasmo di un gruppo di ragazzi e ragazze che ha dimostrato concretamente il valore di investire sulle nuove generazioni, riconoscendo loro spazi di espressione, progettualità e partecipazione attiva alla vita culturale della città. Un flusso di idee, competenze ed energie che confido ci possa guidare già verso la prossima edizione”.