Taglio del nastro Misano, apre il nuovo nido "Il mandorlo": l'opera realizzata con i fondi Pnrr

Il sindaco Piccioni: “Dare una risposta a tutti i bambini in lista d'attesa era uno degli obiettivi di legislatura che ci eravamo posti in campagna elettorale"

Taglio del nastro questa mattina (14 novembre) per il nuovo asilo nido “Il Mandorlo”, in frazione Cella. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerosi cittadini, a testimonianza dell'interesse della comunità per una struttura fortemente voluta dall'Amministrazione comunale per ampliare l'offerta di servizi per la prima infanzia. Il nuovo nido, che sarà pienamente operativo da lunedì, potrà accogliere fino a 36 bambini.

“Dare una risposta a tutti i bambini in lista d'attesa era uno degli obiettivi di legislatura che ci eravamo posti in campagna elettorale – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Piccioni – e siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi una struttura che ci permette di raggiungerlo. Crediamo che i servizi per l'infanzia siano essenziali per le famiglie e, proprio per questo, oltre ad aver colto la possibilità di accedere alle risorse del PNRR, abbiamo investito anche risorse della comunità per dare vita a questo progetto. Ci tengo a sottolineare l'impegno delle aziende che hanno realizzato i lavori e dei nostri uffici, che hanno consentito di rispettare i tempi previsti: un aspetto tutt'altro che scontato nella gestione di appalti di questa portata. Un ringraziamento, infine, alla Cooperativa Service Web di Rimini e la cooperativa Nuovi Orizzonti di Pesaro che si occuperanno della gestione della struttura”.

Sul valore educativo e sociale dell'opera per la comunità si è soffermata anche la Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Elena Malpassi: “Il nido non è un luogo di semplice custodia, ma il primo vero contesto educativo dopo la famiglia, fondamentale per accompagnare i bambini nelle prime scoperte, nella costruzione delle relazioni e nello sviluppo delle autonomie. Aver azzerato la lista d'attesa è un risultato importante, perché significa ampliare le opportunità educative, sostenere la genitorialità, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e rispondere concretamente ai bisogni delle persone. Come Amministrazione crediamo che investire nell'educazione non sia una spesa, ma un investimento sociale: prendersi cura dell'infanzia significa prendersi cura dell'intera comunità”.

Le caratteristiche dell'opera

La realizzazione del nuovo asilo nido “Il Mandorlo” ha richiesto circa 14 mesi di lavori. Il cantiere, avviato a fine aprile 2025, si è concluso a fine giugno 2026. Sono seguiti i lavori esterni, ultimati nelle scorse settimane, e l’arredamento degli interni. L'investimento complessivo ammonta a 1.500.000 euro, di cui 864.000 finanziati attraverso fondi PNRR, nell'ambito del “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e i restanti 636.000 euro stanziati con risorse proprie del Comune.

Particolare attenzione è stata dedicata all'inserimento della struttura nel contesto urbanistico esistente: il nuovo asilo si integra armoniosamente nel sistema dei parchi della frazione Cella, contribuendo a valorizzarne il percorso e la continuità degli spazi verdi.

Il progetto architettonico si caratterizza per l'ampio utilizzo di legno e vetro, con l'obiettivo di creare continuità tra gli ambienti interni e gli spazi esterni. Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità e all'efficienza energetica, attraverso l'impiego di tecnologie solari, sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche e di scarico, soluzioni per l'ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, sistemi di coibentazione e accorgimenti per favorire l'illuminazione e la climatizzazione naturale.

Gli interventi hanno interessato anche le aree esterne: sono stati realizzati nuovi percorsi pedonali e marciapiedi, ampliato il parcheggio e riqualificate le aree verdi. Completano l'opera il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di nuovi arredi.