Calcio Promozione Misano, così mister Scardovi prepara il rilancio: 'Alzare l'asticella'

"Ho trovato delle difficoltà in misura superiore a quelle che mi aspettavo, ma siamo in crescita". Domenica sfida contro il Collinello al Santamonica

Mister Massimo Scardovi, il Misano non riesce ad ingranare. E’ penultimo con otto punti in classifica seppure in compagnia di tre squadre. Al suo arrivo pensava ad un compito meno complicato?

“Ho trovato delle difficoltà in misura superiore a quelle che mi aspettavo, sono sincero, con problemi di varia natura da affrontare. L’inizio complicato della stagione, causato anche dalle difficoltà legate ad una rosa in gran parte nuova, ha acuito i problemi: quando le cose non vanno nel verso giusto si vede tutto nero, mentalmente si entra in una spirale negativa. Comunque siamo migliorati e qualche punto in più l’avremmo meritato per le prestazioni fatte, stiamo meglio in campo, lasciamo meno occasioni agli avversari, creiamo palle gol che però non sfruttiamo a dovere. Negli ultimi sedici metri dobbiamo fare meglio, essere più concreti, più cinici. Mi aspetto di più da tutti, in particolare dagli attaccanti, sono i giocatori che devono fare la differenza. Bisogna alzare l’asticella sotto tutti i punti di vista a cominciare dall’allenamento settimanale”.

Il primo posto è ormai sfumato, che obiettivo ha il Misano?

“Fare più punti possibile, non abbiamo un obiettivo a lunga gittata. Alla sosta farò il punto assieme al presidente, sorpreso dal rendimento non pari alle sue aspettative. Manzi conosce il mio pensiero, c’è il mercato e insieme cercheremo di migliorare la rosa. Come dice la classifica, che non sbaglia mai, non siamo da primo posto se abbiamo solo otto punti contro i 23 della leader, comunque abbiamo le potenzialità per crescere ed essere protagonisti tanto più con i rinforzi giusti nei ruoli giusti. La cosa certa è che Scardovi non è qui per traccheggiare, ma per togliersi delle soddisfazioni e lasciare un segno in una piazza importante la cui vera dimensione è l’Eccellenza. Sto cercando di trasmettere la mia idea di calcio, di dare solidità, di costruire una mentalità di squadra: i risultati passano dai sacrifici dentro ma anche fuori dal campo. I segnali sono incoraggianti e io credo nella riscossa”.

La Coppa Italia può essere un obiettivo?

“Certamente. Io voglio sempre fare bene e lo dimostra la mia storia: sono arrivato quattro volte in finale vincendo una volta sola, per cui il Misano non sottovaluterà affatto la Coppa, una competizione importante anche perché può aprirti delle porte come dimostra la storia del Novafeltria lo scorso anno”.

Domenica arriva la matricola Collinello.

“Sta facendo bene, ha l’entusiasmo della matricola. L’ho visto contro il San Pietro in Vincoli e ho visto all’opera una squadra di categoria. Noi guardiamo in casa nostra: pur rimaneggiati per le assenze di Simoncelli, Valeriani, Gudenzoni e D’Adamo, dobbiamo fare il massimo per vincere”.