Calcio giovanile Misano, hurrà per l'Under 18 Regionale. La Juniores Under 19 Elite fa 2-2

Secondo successo di fila per la Under 18, contro la Sammaurese per 3-3. La formazione Juniores Under 19 Elite pareggia sul campo del F.Cava Ronco

Turno favorevole alla squadre giovanili del Misano: il bilancio è di un pareggio (Juniores Under 19 Elite) e di una vittoria (Under 18 Regionale).

JUNIORES UNDER 19 ELITE

La Juniores Under 19 Elite, di scena a Forlì, si è fatta agguantare allo scadere dal F. Cava Ronco sul 2-2. Seppure la partita si sia giocata su un campo al limite della praticabilità, la squadra di Iencinella ha dato segnali confortanti di ripresa per risalire la corrente e giocarsi la salvezza. Il Misano è ultimo con l’Iimolese a quota 5, Granamica e Faenza sono a sei, la Sammaurese a nove (prima Sanpaimola, seconda Savignanese).

Nel primo tempo vantaggio di Cavallo, con un’azione sulla sinistra e al rientro conclusione da applausi sul lato opposto; dopo due minuti il pareggio dei padroni di casa su una mischia nata da calcio di punizione.

Nella ripresa nuovo vantaggio ospite con punizione potente di Murrizi e allo scadere il pareggio su una mischia nata sugli sviluppi di una palla inattiva.

Prossimo turno sabato al campo di Villaggio Argentina (ore 15) contro la Sammaurese.

MISANO: Bruschi, Conti, Carloni, Fabbri, Bacchini, Fantini, Cavallo, Cobo, Berardinelli, Paci, Anatriello. Nella ripresa sono entrati: Murrizi, Bartoli, Giuranna, Del Medico. All Iencinella.

UNDER 18 REGIONALE

Nuovo successo della squadra Under 18 regionale, questa volta sul terreno amico di Villaggio Argentina, sulla Sammaurese per 3-2. Partita che pareva chiusa sul 3-0 al termine della prima frazione e che invece si è riaperta nella ripresa in cui il Misano, ritenendo di avere già in cassaforte il risultato, ha un po’ mollato la presa.

Una fase del match Juniores

A segno Paci due volte, la prima con una efficace conclusione da fuori, la seconda con un tocco d’esterno in area dopo un ubriacante dribbling, tris ad opera di Del Medico con una rete di rapina. Negli ultimi dieci minuti il Misano ha staccato la spina e la Sammaurese ne ha approfittato segnando due reti e sfiorando il clamoroso pareggio.

In virtù di questo successo il Misano è quarto in classifica (17 punti) alle spalle del Rimini capolista (26), Santarcangelo (21) e San Vittore (20).

Prossimo turno domenica alle ore 10 in trasferta contro il F. Cava Ronco.

MISANO: Gambuti, Mulazzani, Ceccolini, Fabbri, Bacchini, Carlini, Del Medico, Aliu, Diana A., Paci, Giuranna. Nella ripresa sono entrati: Conti, Anatriello, Bartoli. All. Iencinella.



