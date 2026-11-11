Il 13 novembre nuovo appuntamento Misano, le iniziative per celebrare il mese contro la violenza alle donne

Dall'incontro con gli studenti della scuola primaria al concerto-spettacolo del 25 novembre al Teatro Astra

Prosegue a Misano Adriatico il calendario di iniziative promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un percorso di sensibilizzazione che coinvolge diverse fasce della comunità e affronta il tema della violenza attraverso l'educazione, la cultura e la partecipazione.Dopo l'incontro “Fatti i tuoi conti”, organizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità per riflettere sul rapporto tra gestione del denaro, autonomia e libertà personale, il prossimo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre, dalle 9 alle 12:30, ed è rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Misano Adriatico.In occasione dell'incontro “Neanche con un fiore: tutti abbiamo diritto al rispetto”, la pedagogista, formatrice e autrice Emily Mignanelli incontrerà i ragazzi per una mattinata dedicata ai diritti dell'infanzia, all'educazione affettiva e alla prevenzione della violenza.L'iniziativa, voluta e sostenuta dal Comune di Misano Adriatico e organizzata dalla Commissione Pari Opportunità, aderisce al progetto nazionale Neanche con un fiore, campagna di sensibilizzazione che invita a riconoscere le diverse forme di violenza sui bambini e sulle bambine, comprese quelle che troppo spesso vengono nascoste o giustificate dietro parole come educazione, regola, scherzo o tradizione.Partendo dalla storia di Janusz Korczak, medico ed educatore che ha dedicato la propria vita al riconoscimento della dignità e dei diritti dell'infanzia, le ragazze e i ragazzi saranno accompagnati in una riflessione sul significato concreto di questi diritti nella quotidianità e nelle relazioni con gli altri. La lettura di una selezione di albi illustrati diventerà lo strumento per aprire uno spazio di dialogo e confronto, dando valore alle domande, ai pensieri e ai punti di vista degli studenti.Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Teatro Astra ospiterà alle ore 21 l'ultimo appuntamento della XXXIV edizione del MisanoPianoFestival. In scena Il Tango dell'Anima, concerto-spettacolo che vede protagoniste la cantante e pianista Norina Angelini e l'attrice Daniela Giovanetti.Musica, canzone e poesia si intrecceranno in un viaggio emozionale dedicato all'universo femminile, alle sue fragilità, alla sua forza, ai suoi desideri e alla capacità di resistere e rinascere. Le melodie di Astor Piazzolla, Gerardo Matos Rodríguez e Rosita Melo dialogheranno con i versi di Alfonsina Storni, Alda Merini, Wislawa Szymborska e Horacio Ferrer, in un percorso che celebra la voce delle donne, la libertà di essere sé stesse e la possibilità di continuare a esistere, amare e ricominciare.Per tutto il mese di novembre, inoltre, la Palazzina Bianchini sarà illuminata di arancione: il Comune di Misano Adriatico, infatti, aderisce anche quest’anno alla campagna internazionale “Orange the World, promossa dall’Onu e sostenuta da Soroptimist international Italia, per dire no alla violenza di genere.Il programma di sensibilizzazione proseguirà anche nel mese di dicembre. Il 5 dicembre, in Biblioteca comunale, è previsto un laboratorio dedicato ai bias cognitivi e agli stereotipi nella vita quotidiana e digitale. Il 12 e 13 dicembre, nella Palazzina Bianchini, si terranno invece due giornate di formazione rivolte alle donne che ricoprono o desiderano ricoprire cariche pubbliche.