Violenza di genere Moglie e figlia scappano di casa di notte dopo le violenze: "Se scopro dove siete, vi ammazzo". Marito arrestato

L'uomo, un 38enne, è ora sottoposto a custodia cautelare in carcere

Un 38enne di nazionalità ucraina è stato arrestato, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dalla gip Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, al culmine di un'indagine sui maltrattamenti subiti da figlia e moglie, nel caso di quest'ultima anche violenze sessuali. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, le due donne a fine settembre sono scappate di notte da casa, trovando rifugio da conoscenti fuori Regione. La famiglia si era trasferita in Italia nella primavera del 2026, ma le violenze, da quanto emerso in denuncia, erano iniziate in Ucraina. Il 1° gennaio 2026 la figlia aveva chiamato la Polizia, mentre il padre stava picchiando la moglie. Dopo la fuga delle due donne, il 38enne avrebbe mandato loro messaggi con minacce: "Se scopro dove siete, via ammazzo". La gip evidenzia: "Esplicite minacce di morte, di sottrazione della figlia e della sua vita, di farla licenziare, di rovinarle cercando di far ulteriormente leva sulla condizione di isolamento in Italia che normalmente vivono gli immigrati, specie se da poco tempo".