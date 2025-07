Montefiore Conca tra amore e creatività: torna la magia della Notte Romantica

Sabato 21 giugno, il borgo celebra l’amore con atmosfere incantate e spettacoli

Sarà il romanticismo il filo conduttore dell’edizione 2025 della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia, in programma sabato 21 giugno a Montefiore Conca. Il borgo della Valconca, tra i più affascinanti dell’entroterra romagnolo, rinnova il suo appuntamento con una serata dedicata agli innamorati, ai sognatori e a tutti coloro che credono nella forza evocativa dell’amore. Una notte per lasciarsi incantare dalla bellezza dei luoghi, dalla suggestione delle atmosfere e dal fascino delle emozioni.

Montefiore si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove ogni angolo racconterà una storia. I locali del centro si vestiranno a festa con decorazioni ispirate al tema dell’amore, mentre due grandi eventi animeranno la serata, offrendo al pubblico un’occasione unica per vivere la magia della Notte Romantica in chiave inedita. Alla Rocca Malatestiana, lo sguardo sarà rivolto verso il cielo e i suoi misteri grazie all’intervento del Dott. Roberto Pinotti, tra i più autorevoli studiosi di vita extraterrestre, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra scienza e suggestione cosmica.

Contemporaneamente, al Teatro Malatesta, l’artista Paul Gordon Manners e la sua band porteranno in scena lo spettacolo L’IO & L’IA, una riflessione musicale e visiva sul valore insostituibile della creatività umana nell’epoca della tecnologia. Tra canzoni del secolo scorso e contenuti multimediali, il pubblico sarà invitato a interrogarsi sul confine tra emozione autentica e riproduzione artificiale, in un dialogo intenso tra cuore e algoritmo.