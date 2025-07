Villa Verucchio, anziano travolto e ucciso da un'auto sulla Marecchiese

Camminava sul marciapiede con la badante quando è stato investito da una Opel Astra

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 15 luglio a Villa Verucchio, lungo la Strada Provinciale 258 Marecchiese. Un uomo di 96 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Opel Astra mentre camminava sul marciapiede in compagnia della sua badante.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica, che resta ancora in fase di accertamento. Secondo una delle ipotesi al vaglio, l’anziano potrebbe aver perso l’equilibrio — forse a causa di un malore — cadendo sul ciglio della strada proprio mentre sopraggiungeva l’auto, che lo ha colpito sul lato passeggero anteriore, facendolo cadere rovinosamente a terra. Il decesso è avvenuto sul colpo.

L’automobilista, anch’egli anziano, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze, in particolare quella della badante che era con la vittima, oltre a quelle di eventuali automobilisti e passanti presenti al momento dell’impatto.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza della Marecchiese, una strada spesso teatro di sinistri, nonostante il tratto in questione fosse dotato di un camminamento pedonale.

Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e le cause esatte del drammatico evento.