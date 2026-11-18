Morciano, torna “Vintage sotto i Portici”: domenica mercatini e divertimento

Domenica 22 novembre piazza del Popolo ospita una giornata tra antiquariato, oggetti da collezione, stand gastronomici, intrattenimento e giochi per bambini

Morciano di Romagna si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Vintage sotto i Portici”, l’iniziativa in programma domenica 22 novembre che animerà piazza del Popolo con una giornata all’insegna del vintage, dell’antiquariato, della gastronomia e del divertimento. L’appuntamento prenderà il via alle ore 10, quando il centro cittadino si trasformerà in un punto di incontro per appassionati, curiosi e famiglie. Tra bancarelle e spazi espositivi sarà possibile scoprire oggetti del passato, curiosità e pezzi da collezione, andando alla ricerca di articoli particolari e riscoprendo il fascino di un mondo fatto di storia e ricordi. Accanto al mercatino, il programma proporrà anche stand gastronomici, momenti di intrattenimento e giochi per bambini. Un'offerta pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età e trasformare la giornata in un'occasione di svago, incontro e socialità. L’iniziativa punta anche a valorizzare il centro di Morciano di Romagna, richiamando visitatori dai comuni vicini e contribuendo a rendere più vivaci gli spazi e le attività del paese. “Vintage sotto i Portici” è organizzato con la partecipazione del Comune di Morciano di Romagna e della Pro Loco di Morciano di Romagna. L’appuntamento è per domenica 22 novembre, dalle ore 10, in piazza del Popolo a Morciano di Romagna. L’ingresso è libero.