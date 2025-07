Morto tre giorni dopo un incidente d'auto a Modena

La ragazza che viaggiava con lui era morta sul colpo

Le condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari intervenuti sul posto. Nonostante l'immediato trasporto in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Parma, dopo tre giorni di agonia il giovane è morto. A perdere la vita a seguito dell'incidente avvenuto domenica sulla Nuova Estense, a Modena Alex Martinelli, 27 anni di Pavullo.

Nello schianto era morta anche la 24enne che viaggiava al suo fianco, Aurora Passanti, originaria di Zocca, sempre nel Modenese. Come riporta l'Ansa, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale di Modena, La Toyota guidata dal 27enne intorno alle 14 di domenica pomeriggio ha perso aderenza con l'asfalto - reso sdrucciolevole dalla pioggia - per poi schiantarsi contro un albero. A causa del violentissimo impatto il mezzo ha preso fuoco e, all'arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco, purtroppo per la 24enne non c'era più nulla da fare.

Alex Martinelli invece era stato trasportato con l'eliambulanza, in condizioni critiche e con ustioni gravissime a Parma. Il giovane si è spento oggi dopo tre giorni di agonia nel reparto di rianimazione.