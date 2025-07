MotoGP, Bagnaia conquista la pole a Brno

Prima pole stagionale per il pilota Ducati: davanti a Marquez e Quartararo nelle qualifiche del GP della Repubblica Ceca

Francesco "Pecco" Bagnaia firma la sua prima pole position della stagione nella MotoGP, dominando le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota italiano della Ducati ha fermato il cronometro con il miglior tempo, precedendo il compagno di squadra e attuale leader del Mondiale, Marc Marquez.

Marquez, in lotta per la pole fino all'ultimo giro, è scivolato durante il tentativo decisivo che avrebbe potuto migliorare ulteriormente il suo tempo. A completare la prima fila c'è Fabio Quartararo, mentre Marco Bezzecchi ha chiuso in quarta posizione, mostrando ancora una volta ottima competitività.

Jorge Martin, al rientro dopo l’infortunio rimediato a Lusail, ha ottenuto solo il dodicesimo tempo, ancora in cerca del pieno ritmo. Con Bagnaia in pole e Marquez subito dietro, si preannuncia una gara ricca di spettacolo e colpi di scena.