Motogp: trionfa Marc Marquez, ma Rimini protagonista in Giappone con Bezzecchi e Bastianini

Bez chiude terzo davanti a Enea. Secondo Jorge Martin

In Giappone va come da copione: Marc Marquez bissa la vittoria nella sprint, senza il sorpasso alla partenza, ma con la solita gestione da fuoriclasse. Il campione della Ducati si scatena a metà gara, colma il gap da Jorge Martin, lo supera e crea quel margine necessario per gestire. Con Martin è una sfida bellissima per il mondiale: Marc Marquez, dopo un inizio di stagione con più bassi che alti, macina vittorie, ma Martin è sempre lì, confermando le sue doti di pilota veloce, ma anche molto calcolatore. Marc Marquez primo e Jorge Martin secondo, l'Aprilia chiude a podio con Marco Bezzecchi che, tolti i problemi del sabato, domenica è sempre competitivo, anche se in questo momento meno del suo compagno di squadra e di Marc. Bezzecchi si difende autorevolmente nel finale dal ritorno di Enea Bastianini, ultimi cinque giri di furore. Per il pilota Ktm un ottimo quarto posto e la soddisfazione di aver fatto meglio di Acosta, settimo. Tra i due Ktm ci sono le Aprilia Trackhouse, con Raul Fernandez che fa meglio di Ogura. Ottavo Bagnaia davanti ad Aldeguer e Marini. Caduta per Alex Marquez. Nel mondiale conduce ancora Jorge Martin per due punti, Bez insegue a -47 da Marc e -49 da Martin, Acosta quarto a 243. La lotta mondiale sembra ora ridotta a due. Nelle ultime sei gare, Marc Marquez ha fatto 4 doppiette tra sprint e gara lunga. Dal suo rientro dopo l'operazione, in questa stagione, ha vinto 6 gare su 10.