Muore operaio in cantiere della fibra, secondo decesso in 3 giorni nel Frusinate

Un uomo di 58 anni si accascia durante i lavori per la fibra ottica

Ancora una tragedia sul lavoro nella provincia di Frosinone. A soli tre giorni di distanza da un altro incidente mortale in un cantiere, questa mattina (venerdì 4 luglio) un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori per l’installazione della nuova rete a fibra ottica lungo via Randolfi, ad Atina.

L’uomo, dipendente di una ditta incaricata degli scavi e della posa dei cavi, ha accusato un malore intorno alle 10. Si è accasciato a terra sotto gli occhi dei colleghi che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato in pochi minuti il personale del 118 di Cassino, che ha tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il decesso è avvenuto direttamente nel cantiere.

I carabinieri della stazione di Atina sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e accertare le circostanze esatte dell’accaduto. Sarà l’autopsia, se disposta, a chiarire le cause del malore, mentre si attendono eventuali riscontri su condizioni di lavoro e protocolli di sicurezza.