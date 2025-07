Muore risucchiato dal motore di un aereo, tragedia all’aeroporto di Orio al Serio

La Procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta

Un drammatico episodio si è verificato nella mattinata di oggi all’aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. La vittima è Andrea Russo, 35 anni, residente in provincia di Bergamo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’uomo sarebbe entrato intenzionalmente nell’area operativa dell’aeroporto eludendo i controlli di sicurezza. Sarebbe stato notato e inseguito dal personale addetto, ma nessuno è riuscito a fermarlo prima che si dirigesse di corsa verso il velivolo in movimento.

Il tragico evento è avvenuto nei pressi di una piazzola dove si trovava un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza per le Asturie, in Spagna, con a bordo 154 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Non risultano feriti tra i presenti.

Le autorità stanno lavorando per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, ma l’ipotesi principale al momento è quella del suicidio. Il traffico aereo nello scalo è stato sospeso per circa due ore per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi tecnici.

La Procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta e nelle prossime ore verranno acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltati i testimoni presenti sulla pista.