Rimini, spaventoso scontro tra un'auto e uno scooter T-Max alla Colonnella: grave 50enne

Da una prima ricostruzione del sinistro, l'auto ha invaso l'altra corsia di marcia

Incidente stradale questa mattina (domenica 13 luglio), in zona Colonnella a Rimini: ad avere la peggio è stato un 50enne, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in prognosi riservata.

L'uomo era in sella a un scooter T-Max che procedeva in direzione Rimini-Riccione sulla via Flaminia, all'altezza della Chiesa di Santa Maria Annunziata, quando è avvenuto lo scontro con un'auto guidata da un 55enne di nazionalità italiana. Quest'ultimo viaggiava in direzione opposta ed è finito nella corsia di marcia del T-Max, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Il centauro ferito è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato in ospedale.