Musei di Rimini, oltre duemila visitatori nelle aperture serali

Tra luglio e agosto 2.319 ingressi nei mercoledì della Shopping Night: più che raddoppiati i visitatori rispetto al 2025, con un aumento del 127%

La scelta di concentrare l’offerta nel mercoledì della Shopping Night premia il sistema museale della città. Sono 2.319 i visitatori che, tra luglio e agosto, hanno partecipato alle aperture straordinarie del mercoledì sera dei musei della città. Nel 2025 erano stati 1.022, nonostante le aperture fossero distribuite su due serate alla settimana, il mercoledì e il venerdì. Il risultato è dunque più che raddoppiato, con un incremento del 127%.

Quest’anno si è scelto di concentrare l’offerta in un unico appuntamento settimanale, rafforzando il legame con la Shopping Night. Una formula che ha funzionato: l’esperienza museale si integra con la vita del centro storico e riesce a intercettare un pubblico più ampio.

Lo conferma anche il peso degli ingressi serali sul totale dei visitatori registrati nelle stesse giornate: nella fascia compresa tra le 21 e le 23 si passa dal 18,5% del 2025 al 27,5% del 2026. Più di un visitatore su quattro sceglie quindi di entrare al museo nelle ore serali.

Possono aver contribuito anche le temperature elevate, che rendono più piacevole la visita nelle ore più fresche. Ma sembra aver inciso soprattutto la riconoscibilità della proposta: una serata fissa, capace di concentrare l’attenzione del pubblico e di inserire stabilmente i musei tra le opportunità offerte dal centro storico.

A questi numeri si aggiunge la partecipazione ai laboratori e alle letture per bambini organizzati al Museo della Città, non compresa nei 2.319 ingressi: soltanto ieri sera le attività hanno registrato il tutto esaurito, con quasi 200 presenze.

Il successo delle aperture serali si inserisce in una tendenza più ampia che caratterizza l’estate 2026: la crescita dei visitatori dei musei della città. A breve saranno presentati i dati completi relativi a giugno, luglio e agosto, accompagnati da un approfondimento sulla provenienza e sull’età del pubblico e sugli effetti della gratuità introdotta dal 1° maggio per i residenti nella Provincia di Rimini e per gli under 30.