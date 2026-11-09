L'agenda di Rimini Musica, teatro, festival e cultura: una settimana ricca di eventi a Rimini

Dalla Chamber Orchestra of Europe diretta da Antonio Pappano a Mind Marea, passando per Accabadora, Donne Coraggio!, cinema, incontri letterari e iniziative per famiglie

Dalla grande musica della Sagra Musicale Malatestiana al teatro d'autore, dai festival culturali come Mind Marea alle iniziative di sensibilizzazione di Donne Coraggio!, passando per incontri letterari, cinema, appuntamenti per famiglie e eventi dedicati al turismo e all'innovazione.



Ad aprire la settimana, lunedì 9 novembre, è il concerto della Chamber Orchestra of Europe al Teatro Amintore Galli, diretta da Antonio Pappano con il pianista Alexandre Kantorow. In programma due capolavori del repertorio romantico: il Concerto n. 1 di Brahms e la Sinfonia n. 7 di Dvořák, per una delle serate più attese della stagione sinfonica della Sagra Musicale Malatestiana.



Il Teatro Galli torna protagonista mercoledì 11 novembre con Accabadora, adattamento teatrale dell'omonimo romanzo di Michela Murgia. Lo spettacolo, interpretato da Anna Della Rosa e diretto da Veronica Cruciani, affronta con intensità temi universali come la cura, il legame familiare e il rapporto tra vita e morte.

Accabadora PH MARINA ALESSI

La musica sarà ancora al centro della scena giovedì 12 novembre con, il concerto della sezionedella Sagra Musicale Malatestiana. Sul palco del Teatro Galli salirannoe l'ensembleper un affascinante viaggio musicale che mette in dialogo le opere di Frank Zappa e Francesco Zappa, tra sperimentazione, musica antica e contemporanea.

La settimana si concluderà con un altro importante appuntamento della Sagra Musicale Malatestiana: martedì 17 novembre la Grande Orchestra e Coro Giovanile di Rimini, diretta da Davide Tura, porterà sul palco del Teatro Galli un programma che unisce musica sinfonica, colonne sonore e suggestioni dedicate allo spazio, da Gustav Holst a John Williams, da Eric Whitacre a David Bowie.



Dal 13 al 15 novembre Rimini ospita Mind Marea. Flussi Culturali Contemporanei, festival diffuso dedicato ai linguaggi contemporanei che anima diversi luoghi della città. Tra gli ospiti principali figurano Mohammad Reza Mortazavi, Gaia Banfi, Alex Bellini, Eugenio Cau, Pegah Moshir Pour, Ginevra Nervi, Giorgiomaria Cornelio e Marta Ceccarelli. Sabato 14 novembre, alla Domus del Chirurgo, un workshop a cura di Enrico Malatesta in collaborazione con il Festival del Mondo Antico. Al termine della tre giorni di festival, sarà inaugurata “Spiagge Mobili”, la mostra artistica collettiva a cielo aperto curata da Mind Marea in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, che animerà la duna in spiaggia con opere di 20 artisti selezionati fino al 31 gennaio per raccontare un paesaggio che cambia e ridisegna i propri confini per effetto del mare e delle stagioni, come metafora del presente.

Continuano anche le iniziative di Ecomondo Off e Oltre con la proiezione del docufilm sull'ex Delfinario di Rimini e il successivo dibattito in Cineteca Comunale (martedì 10 novembre), con i seminari pedagogici all'aperto dedicati al movimento e al legame con la natura presso il Capanno Rimini Blue Lab (mercoledì 12 novembre), con, in conclusione, una mattinata tra concerti, talk storici, performance artistiche, che accompagnano l'inaugurazione della mostra "Spiagge Mobili" (sabato 15 novembre).

Per tutto il mese di novembre, torna anche quest'anno "Donne Coraggio!", il calendario di iniziative promosso dal Comune di Rimini insieme alle associazioni, agli enti, alle istituzioni culturali, agli istituti scolastici e alle realtà del territorio da anni impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Oltre venti appuntamenti tra incontri, spettacoli, convegni, camminate, cinema, formazione e sensibilizzazione animeranno il mese in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

In Cineteca, proseguono gli incontri letterari di Libri da queste parti con gli autori e studiosi legati al territorio: il 10 novembre sono ospiti Caterina Mendolicchio e Luca Cavalieri; il 12 novembre Beatrice Del Bo racconta il Medioevo attraverso ‘Tutto in una notte’ e il 13 novembre Piero Meldini conduce il pubblico in un viaggio nella tradizione gastronomica con ‘Mangiare in Romagna’.

Il ciclo della settimana si conclude il 17 novembre con Carlo Colosimo e Lara Mansueti, protagonisti di un approfondimento storico sul Montefeltro medievale attraverso il volume Codice diplomatico feretrano. Documenti sul Montefeltro nei secoli IX-XII.



Domenica 15 novembre la Biblioteca Gambalunga ospita il Gambalunga Game Day, un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo con i game designer David Spada e Guido Albini, che presenteranno e faranno provare le loro creazioni ai partecipanti. Un'occasione per scoprire nuovi giochi, incontrare gli autori e condividere un'esperienza di gioco aperta a curiosi e appassionati.

Sul fronte cinema, continuano le proiezioni della Cineteca di Rimini con La guerra dei prezzi di Anthony Déchaux, un thriller che porta lo spettatore nelle stanze chiuse dove grande distribuzione e produttori si sfidano a colpi di ribassi (prima visione in esclusiva da venerdì 6 novembre), e al Cinema Fulgor con i grandi classici del Lunedì del Cinefilo, mentre al Cinemino del Palazzo del Fulgor, il martedì pomeriggio continuano le proiezioni dei capolavori di Fellini.

Per i più piccoli, domenica 15 novembre, il Cinema Teatro Tiberio ospita lo spettacolo gratuito "Pinocchio, nascita di un burattino" della Compagnia Teatrale Città Teatro. L'evento, dedicato alle famiglie con bambini dai 4 anni in su, inaugura la rassegna autunnale "Educare Verbo Plurale" del Centro per le Famiglie, unendo un momento di divertimento e teatro a una riflessione aperta sul percorso di crescita dei più piccoli.

Sul fronte degli appuntamenti professionali, il 17 e 18 novembre, il Palacongressi di Rimini ospita Vivere di Turismo Festival, punto di riferimento nazionale per property manager, host e professionisti dell'ospitalità extralberghiera. Nelle stesse giornate, dal 17 al 19 novembre, la Fiera di Rimini accoglierà Rebuild Expo Italia, manifestazione dedicata all'edilizia sostenibile, alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie per il settore delle costruzioni.

Nel fine settimana, all'Altromondo Studios di Miramare, il 14 e 15 novembre, torna RI.MA – The Experience Market, dedicato a vintage, second hand, design, creatività e musica, mentre in centro storico, domenica, Artigiani al Centro porterà in piazza Tre Martiri creazioni artigianali, design e manufatti unici, per l’ultimo appuntamento dell’anno.



Venerdì 13 novembre un convegno approfondisce il ruolo dell’artigianato e delle PMI nella transizione 5.0 e nella rigenerazione urbana con Forma Urbana: l’artigianato disegna le città del futuro, un incontro con l’architetto e urbanista Carlo Ratti sul futuro delle città tra innovazione, sostenibilità e centralità delle persone.



In autunno il Parco degli Artisti di Rimini propone un calendario di appuntamenti tra musica dal vivo, comicità e intrattenimento. A novembre il Marecchia Social Live ospita il concerto "Quando le canzoni diventano storia", omaggio a Nomadi e Francesco Guccini con Sergio Casabianca (venerdì 13 novembre), la rassegna comica Sciok! con ospite Duilio Pizzocchi (sabato 14 novembre) e le domeniche di Karaoke Live accompagnato al pianoforte da Francesco Montesi (15 novembre).





Gli appuntamenti della settimana



lunedì 9 novembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Chamber Orchestra of Europe / Antonio Pappano - pianoforte Alexandre Kantorow

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti sinfonici

La Chamber Orchestra of Europe, diretta da Antonio Pappano, propone un programma di intensità romantica, con la partecipazione del pianista Alexandre Kantorow.

La serata si apre con il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in re minore op. 15 di Johannes Brahms, una pagina imponente e appassionata, in cui il pianoforte dialoga con l’orchestra in un equilibrio continuo tra slancio virtuosistico, profondità espressiva e tensione sinfonica.

Dopo l’intervallo, il concerto prosegue con la Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 di Antonín Dvořák, una delle opere più intense e drammatiche del compositore boemo, ricca di energia, lirismo e forza orchestrale.

Per il pubblico dei concerti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana è possibile vivere un'esperienza speciale al Bar del Grifone: la possibilità di fare apericena su prenotazione in attesa l'inizio del concerto.

Info e prenotazioni: +39 366 1000348 / [email protected]

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

mercoledì 11 novembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Accabadora

Stagione di prosa e danza 2026/27 del Teatro Galli - Turno D

Arriva al Teatro Galli Accabadora, l'adattamento teatrale dell'omonimo romanzo di Michela Murgia, vincitore del Premio Campiello 2010 e tra i più amati della narrativa italiana contemporanea.

Lo spettacolo, interpretato da Anna Della Rosa con la regia di Veronica Cruciani, porta in scena una storia intensa e profondamente umana ambientata nella Sardegna degli anni Cinquanta.

Protagonista è Maria, affidata da bambina come fill'e anima a Bonaria Urrai, sarta del paese che svolge anche il ruolo di accabadora, figura tradizionale che accompagna con pietà gli ultimi istanti di vita dei morenti. Quando scopre il segreto della donna che considera sua madre, Maria fugge lontano, per poi tornare anni dopo al suo capezzale, in un confronto finale dove affetto, dolore e domande irrisolte riaffiorano con forza.

Attraverso un monologo intenso e coinvolgente, lo spettacolo riflette sui temi della cura, della responsabilità, del rapporto tra vita e morte e sul significato più profondo dell'amore filiale. Una narrazione emozionante che intreccia memoria, identità e riconciliazione.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

giovedì 12 novembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Giovanni Sollima / Vanni Moretto / Il Pomo d’Oro - Wild love. Musiche di Frank Zappa, Francesco Zappa, Giovanni Sollima, Vanni Moretto

Sezione Percuotere la Mente della Sagra Musicale Malatestiana

Giovanni Sollima, Vanni Moretto e Il Pomo d’Oro offrono al pubblico un dialogo tra i brani scritti da Frank Zappa e Francesco Zappa, violoncellista e compositore del XVIII secolo che proprio la rockstar statunitense ha celebrato in un album del 1984.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/giovanni-sollima-vanni-moretto-il-pomo-doro

dal 13 al 15 novembre 2026

Rimini, sedi varie

Mind Marea. Flussi Culturali Contemporanei

Mind Marea. Flussi Culturali Contemporanei torna a Rimini con tre giorni di talk, concerti, performance, workshop e incontri dedicati alla cultura contemporanea.

Il festival si apre venerdì 13 novembre con il talk inaugurale dei giornalisti e attivisti Eugenio Cau e Pegah Moshir Pour ai Palazzi dell'Arte, seguito in serata dal suggestivo concerto del musicista iraniano Mohammad Reza Mortazavi all'Ex Chiesa di Santa Maria ad Nives.

Sabato 14 novembre si comincia con il workshop di Enrico Malatesta, un percorso tra i luoghi storici del centro città in collaborazione con il Festival del Mondo Antico. Nel pomeriggio spazio all'incontro con Alice Pomiato,divulgatrice ambientale, formatrice esperta in sostenibilità e green content creator e con l'esploratore Alex Bellini, seguito da un dialogo con Giorgiomaria Cornelio e Marta Ceccarelli. La serata prosegue con il live di Ginevra Nervi e il DJ set di PLASTICA al Teatro degli Atti.

Domenica 15 novembre la cantautrice Gaia Banfi apre l'ultima giornata del festival con un live all'Ex Chiesa di Santa Maria ad Nives. Seguono il talk itinerante "Verso il mare, sulle onde della storia", dal centro storico fino al mare a bordo del trenino di Rimini, la performance visiva di Simone Carraro sulla spiaggia libera e il vernissage della mostra collettiva "Spiagge Mobili".

La mostra, dedicata all'illustrazione e alla visual art, è visitabile dal 15 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 sulla duna della spiaggia libera. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; solo il concerto di Mohammad Reza Mortazavi richiede la prenotazione.

Info: www.instagram.com/mindmareafestival/

Sabato 14 novembre 2026

Domus del Chirurgo, Rimini

Assaggiare l’aria

Workshop di Archeoacustica a cura di Enrico Malatesta, in collaborazione con Mind Marea Festival

Ore 11:00 Prenotazioni su: www.eventbrite.com/e/enrico-malatesta-workshop-assaggiare-laria-tickets

Info: [email protected]





martedì 17 novembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Grande Orchestra e Coro Giovanile di Rimini / Davide Tura

Sagra Musicale Malatestiana - La Musica e i Giovani

Dalle monumentali architetture sinfoniche di The Planets di Gustav Holst, pietra miliare nella rappresentazione musicale dello spazio, alle celebri colonne sonore di John Williams e Hans Zimmer, che hanno saputo tradurre il linguaggio orchestrale in una narrazione epica e universale, il programma attraversa mondi sonori sospesi tra cinema, musica colta e cultura pop.

La seconda parte del concerto apre a una sensibilità più intimista e contemporanea: Deep Field di Eric Whitacre, ispirato alle immagini del telescopio Hubble Space Telescope, e Life on Mars? di David Bowie, icona della musica del Novecento, ampliano il concetto di “spazio” come dimensione fisica ed emotiva, luogo di esplorazione e di sogno.

Un percorso pensato per valorizzare l’energia e la visione della Grande Orchestra e Coro Giovanile di Rimini, in cui la tradizione sinfonica si confronta con i linguaggi musicali del presente, in piena sintonia con la vocazione della Sagra Musicale Malatestiana: essere spazio di ascolto, ricerca e futuro.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

fino al 19 novembre 2026

Sedi varie – Rimini

Ecomondo Off e Oltre

Ecomondo Off e Oltre anima Rimini dal 2 al 19 novembre con un ricco calendario di appuntamenti promossi da Rimini Blue Lab che affiancano Ecomondo attraverso incontri scientifici, mostre, laboratori, attività educative ed esperienze sul territorio dedicate alla sostenibilità, alla tutela del mare e alla valorizzazione dell'ambiente costiero.

>Lunedì 9 novembre dalle 14.30 alle 17.00 l’Hotel Etoile di Rivabella, ospita un workshop nell'ambito del progetto europeo CO-WATERS, aperto ad associazioni e stakeholder locali, che approfondisce le ipotesi di spostamento delle scogliere e il miglioramento ambientale del tratto di litorale a nord del Deviatore Marecchia, con la presentazione di studi e strumenti innovativi per la gestione della costa.

>Il 10 novembre alla Cineteca Comunale sarà proiettato il docufilm "Un mare molto piccolo", dedicato alla storia del Delfinario di Rimini.

>Il 12 e 19 novembre il Capanno da pesca Rimini Blue Lab accoglierà i Seminari pedagogici di gioco, danza di comunità e coreografie animali, esperienze outdoor aperte a tutte le età.

>Il 15 novembre si svolgerà "Mind Marea: Flussi Culturali Contemporanei", una mattinata di eventi tra centro storico e mare con concerto immersivo, talk itinerante, performance artistiche e inaugurazione della mostra collettiva Spiagge Mobili sulla Duna di Rimini.

Info: www.riminibluelab.it/eventi/2026-2/

dal 25 settembre 2026

Rimini, Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27

Cineteca di Rimini

La Cineteca comunale torna a proporre una programmazione annuale di prime visioni. Cinque proiezioni ogni settimana, di cui una in lingua originale con sottotitoli, il venerdì sera, affiancate da incontri, rassegne, festival e nuovi progetti. Dal Premio Fellini ai festival, dagli incontri ai nuovi progetti per i giovani.

mercoledì 11 novembre, ore 21

La guerra dei prezzi

di Anthony Déchaux (Francia 2025, 103')

Orario: venerdì e sabato alle 21, domenica (e festivi) alle 16.30 e alle 21, mercoledì alle 21.

Ingresso: 7 euro, ridotto 5 euro, tariffa che sarà applicata anche per tutti gli spettatori fino ai 30 anni (compresi) di età. Il mercoledì e venerdì ingresso con tariffa ridotta per tutti.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini



fino al 12 dicembre 2026

Rimini, sedi varie

Donne Coraggio!

Torna a Rimini Donne Coraggio!, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Rimini insieme ad associazioni, istituzioni, scuole e realtà del territorio impegnate nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Oltre venti appuntamenti tra incontri, conferenze, spettacoli, proiezioni, camminate, percorsi culturali e momenti di sensibilizzazione accompagneranno la città nel mese dedicato alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Il programma affronta i temi della violenza di genere e delle disuguaglianze attraverso approfondimenti culturali, attività educative e occasioni di confronto aperte alla cittadinanza. Tra gli ospiti figurano la sociolinguista Vera Gheno, il professore emerito Marzio Barbagli, la docente Donata Horak, l'antropologo Mario Turci, la criminologa forense Simonetta Molinari e l'attrice Cinzia Spanò.

Fra gli appuntamenti della settimana si segnalano il convegno "Non è roba vostra" sui reati sessuali e il consenso, la rassegna Transizioni al Cinema Fulgor, il convegno "Donne e lavoro" (12 novembre), la proiezione del film Despite the scars (13 novembre).

Info: www.facebook.com/casadelledonnerimini/

martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Vivere di Turismo Festival

Il più grande evento italiano dedicato a property manager, host e professionisti dell'ospitalità extralberghiera.

Due giorni di formazione, incontri e confronto per far crescere la propria attività e costruire insieme un turismo che crea valore, relazioni e impatto positivo nei territori.

Ingresso a pagamento Info: 0541 57474 https://viverediturismofestival.it/

da martedì 17 a giovedì 19 novembre 2026

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – Rimini

Rebuild Expò Italia

Remodula - Evento professionale leader nella costruzione off-site, digitalizzazione e sostenibilità, accompagnata dal Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0

REBUILD EXPO Italia è l’evento di riferimento per l’innovazione nel settore delle costruzioni, dedicato alla trasformazione dell’edilizia attraverso costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione.

In programma dal 17 al 19 novembre 2026 alla Fiera di Rimini, riunisce oltre 250 aziende e più di 7.000 professionisti tra architetti, ingegneri, costruttori, sviluppatori e progettisti.

La manifestazione propone un ampio spazio espositivo e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, con oltre 300 relatori internazionali, offrendo aggiornamenti, approfondimenti e opportunità di networking sui temi chiave del settore.

Attraverso forum tematici e percorsi specialistici dedicati a BIM, intelligenza artificiale, edilizia sostenibile, interior design, costruzioni in legno e innovazione tecnologica, REBUILD EXPO Italia si conferma un appuntamento strategico per conoscere le nuove tendenze del mercato, sviluppare partnership e contribuire alla realizzazione di edifici e città più efficienti, sostenibili e intelligenti.

Orario: 17 e 18 Novembre 2026: dalle 9:30 alle 18:30; 19 Novembre 2026: dalle 9:30 alle 17:30

Ingresso a pagamento Info: www.rebuildexpoitalia.com/

Il calendario giorno per giorno

fino al 15 novembre 2026

Ex Cinema Astoria, via Euterpe, 15 – Rimini

Astoria Rimini

Astoria di Rimini ospita una settimana di appuntamenti dedicati al benessere, alle arti performative, alla creatività e alla condivisione. Si inizia lunedì 9 con Naturalmente Yoga, il corso aperto sia a principianti sia a praticanti più esperti, seguito in serata dal Workshop di Teatro Esperienziale, un percorso che utilizza il linguaggio teatrale come spazio di ascolto e crescita personale.

Martedì 10 il programma propone gli allenamenti di Roller Dance, l’incontro creativo e informale del (K)not a Crochet Club, il corso di dizione e lettura espressiva Astoria Racconta e, a seguire, la prova gratuita del nuovo corso di West Coast Swing.

La giornata di mercoledì 11 è dedicata alla recitazione con il laboratorio Poetiche del Quotidiano, mentre in serata il Corso di Balfolk invita a scoprire il mondo dei balli popolari in un clima conviviale e aperto a tutti.

Giovedì 12 il teatro diventa occasione di incontro e inclusione con Io e Te. Voci dal Carcere, progetto che coinvolge ex detenuti e famiglie del territorio, seguito dal Laboratorio di Teatro per Adulti curato da Alcantara Teatro.

Venerdì 13 è in programma Together, un percorso creativo rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su per riflettere sui temi delle relazioni tossiche e della violenza di genere attraverso gli strumenti del teatro.

Il fine settimana si apre sabato 14 con Storie ad Arte, laboratorio dedicato ai bambini per avvicinarsi ai grandi maestri dell’arte attraverso racconti e attività creative. Nel pomeriggio spazio alla Palestra di Creatività, workshop dedicato alla sperimentazione artistica con la carta e alla riscoperta del piacere di creare senza giudizio.

La settimana si conclude domenica 15 con Ritorno alla Creatività, laboratorio di calligrafia con brush pen ispirato ai titoli di testa cinematografici, e con AstroPaint, originale workshop che unisce pittura e astrologia per esplorare la propria identità attraverso l’arte e il tema natale.

Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



lunedì 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>9 novembre: Minnie e Moskowitz (John Cassavetes)

>16 novembre: La morte corre sul fiume (Charles Laughton)

>23 novembre: I fantasmi del cappellaio (Claude Chabrol)

>30 novembre: Bellissima (Luchino Visconti)

>7 dicembre: Il Terzo Uomo (Carol Reed)

>14 dicembre: Dietro lo specchio (Nicholas Ray)

>21 dicembre: Wise Blood - La saggezza nel sangue (John Huston)

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor



martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Io non ti lascio solo

Rassegna 'Riusciranno i nostri eroi 2026'

Appuntamento con “Io non ti lascio solo”, il film di Fabrizio Cattani inserito nella rassegna FICE “Riusciranno i nostri eroi 2026”.

Interpretato da Giorgio Pasotti, Mimmo Borrelli, Andrea Matrone, Michael D'Arma e Judith Schiaffino, il film racconta l'avventura di Filo e del suo amico Rullo che, alla ricerca del cane Birillo scomparso, intraprendono un viaggio capace di trasformarsi in un percorso di crescita, amicizia e scoperta.

Ispirata all'omonimo romanzo di Gianluca Antoni, la pellicola va oltre il racconto d'avventura per affrontare temi come il rapporto tra genitori e figli, il lutto, il pregiudizio, il valore della natura e il bisogno di confronto e condivisione.

Mercoledì 11 novembre alle ore 21.00, in occasione della proiezione serale, il pubblico potrà incontrare in sala il regista Fabrizio Cattani e lo scrittore Gianluca Antoni, protagonisti di un dialogo dedicato al film e al libro da cui è tratto, nell'ambito della rassegna promossa dalla FICE Emilia-Romagna - Federazione Italiana Cinema d'Essai.

Orario: martedì 10 novembre – ore 21:00; mercoledì 11 novembre – ore 17:00 / 21:00*

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/ionontilasciosolo/

10, 12, 13, 17 novembre 2026

Corte della Biblioteca e Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Appuntamenti d'Autunno della Rassegna di incontri della Biblioteca Gambalunga dedicata alle autrici e agli autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale. Dal 17 settembre al 27 ottobre, il programma attraversa generi e temi diversi, dalla narrativa alla filosofia, dal giallo alla storia locale, fino all’architettura e alla memoria del territorio. Alcuni incontri sono costruiti come dialoghi tra opere affini, accostando autori e autrici accomunati da atmosfere narrative, argomenti o registri espressivi. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 10 novembre

Caterina Mendolicchio e Luca Cavalieri

The Rimineser, NFC Edizioni, 2026

in dialogo con Nicola Gambetti

>giovedì 12 novembre 2026

Beatrice Del Bo

Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo, Il Mulino, 2026

in dialogo con Elisa Tosi Brandi

>venerdì 13 novembre

Piero Meldini

Mangiare in Romagna, Panozzo, 2026

in dialogo con Alessandro Sistri

>martedì 17 novembre

Carlo Colosimo e Lara Mansueti

Codice diplomatico feretrano. Documenti sul Montefeltro nei secoli IX-XII

(a cura di G.P.G. Scharf, R. Benericetti, L. Mansueti, C. Colosimo), Società di studi storici per il Montefeltro, 2026

in dialogo con Cristina Ravara Montebelli. Saluti di Lorenzo Valenti.

Ore 17.30 Ingresso libero. Info: 0541.704488 [email protected]



Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, una piccola sala (25 posti) allestita all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, dove ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 10 novembre

I vitelloni, di Federico Fellini (Italia 1953, 103′)

>martedì 17 novembre

Tre passi nel delirio (“Toby Dammit”), di Federico Fellini (Italia 1968, 43′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16. La visita al Palazzo del Fulgor è inclusa nel biglietto del FM Museum, mentre il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/



da mercoledì 11 novembre 2026

Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli", via Covignano, 265-267 – Rimini

Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso

Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso è il laboratorio di scrittura poetica aperto a tutti, anche senza esperienza, promosso dall’ISSR “A. Marvelli” e dalla Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri” di Rimini.

Guidato dal poeta Paolo Vachino, il percorso propone momenti di lettura, ascolto e sperimentazione per riscoprire il piacere delle parole e della creatività.

Gli incontri si svolgono dall'11 novembre, ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30, presso la Biblioteca Biancheri e sono fruibili anche online, per un totale di 12 ore.

Le iscrizioni sono aperte tramite il modulo google: https://forms.gle/gY2qpaanFHMt1RRH6

Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell'ISSR “A. Marvelli” all'indirizzo [email protected] o al numero 0541 751367, oppure consultare il sito www.issrmarvelli.it Orario: dalle 18 alle 19.30 Ingresso a pagamento su iscrizione

tutti i giovedì fino al 17 dicembre 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

A punta di pennello

Il Museo E' Scaion di Viserbella (Museo della piccola pesca e delle conchiglie) ospita "A punta di pennello", un laboratorio settimanale dedicato alle tecniche di acquerello e pittura a olio.

L'iniziativa è rivolta agli appassionati di pittura che desiderano approfondire tecniche e creatività in un contesto culturale originale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono di riferimento.

Orario: dalle ore 15 alle ore 18 Info: 335 1738520; 338 2341277 www.facebook.com/escaion/



giovedì 12 novembre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Met Live. Macbeth

Near live da New York

La stagione del Metropolitan Opera di New York si apre con Macbeth di Giuseppe Verdi, trasmesso in diretta differita ("near live") al Cinema Tiberio.

Tratta dal capolavoro di Shakespeare, l'opera racconta l'ambizione e la tragica ascesa al potere di Macbeth e Lady Macbeth, trascinati verso la rovina dalla loro sete di dominio.

Sul palco due grandi protagonisti della lirica internazionale: Quinn Kelsey nel ruolo di Macbeth e Lise Davidsen in quello di Lady Macbeth.

La regia è firmata da Louisa Proske, mentre la direzione d'orchestra è affidata a Yannick Nézet-Séguin, direttore musicale del Met.

Opera cantata in italiano con sottotitoli in italiano. Durata complessiva stimata: 3 ore (intervalli inclusi).

Ore 19 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/metopera_macbeth/

venerdì 13 novembre 2026

Nodo Territoriale di Salute Marecchiese, via Perticara, 11 – Rimini

Attraversare la Perdita

Un ciclo di incontri per sostenere le persone che stanno attraversando le difficili esperienze di perdita e cambiamento: lutti, perdita del lavoro, malattia, perdita di un animale domestico o altre situazioni che possono generare sofferenza emotiva e senso di smarrimento.

E’ il percorso promosso dagli operatori del Nodo Territoriale di Salute Marecchiese che, dall’ascolto attento dei bisogni emersi nel territorio, che hanno evidenziato la necessità di creare spazi dedicati all’elaborazione delle esperienze di perdita, spesso vissute in solitudine e con difficoltà nel trovare momenti di condivisione, hanno pensato di proporre una serie di incontri con esperti per accompagnare il difficile cammino delle persone che si trovano a dove elaborare la perdita.

Il ciclo di incontri si propone di offrire un ambiente accogliente e protetto, in cui le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, condividere vissuti e sentirsi comprese. Attraverso il supporto di professionisti, in particolare dello psicologo di comunità, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a riconoscere e affrontare il dolore, sviluppare risorse personali e ritrovare un equilibrio emotivo.

Gli incontri alterneranno momenti di ascolto e confronto di gruppo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le diverse fasi del lutto e dei processi di cambiamento. Sarà valorizzata la dimensione del gruppo come risorsa, capace di creare connessioni e ridurre il senso di isolamento.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio benessere emotivo, in un contesto di ascolto, rispetto e condivisione.

Orario: dalle ore 12 alle ore 13.30 Ingresso libero e gratuito

Info: 0541 704685 [email protected]



venerdì 13 novembre 2026

Marecchia Social Live (Parco degli Artisti di Rimini), via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Quando le canzoni diventano storia

Concerto omaggio ai Nomadi e a Francesco Guccini

Una serata dedicata a due protagonisti della canzone d'autore italiana: i Nomadi e Francesco Guccini.

Lo spettacolo, interpretato da Sergio Casabianca insieme a Francesco Montesi, Matteo Salvatori e Lucia Solferino, ripercorre le canzoni, i valori e l'impegno sociale che hanno accomunato il celebre cantautore emiliano e la storica band, dando vita a un intenso viaggio musicale tra poesia, memoria e passioni collettive.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 327 8475142 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



venerdì 13 novembre 2026

via Marecchiese, 227 – Rimini

Forma Urbana: l’artigianato disegna le città del futuro

Convegno promosso dalla Camera di Commercio della Romagna e dal Comune di Rimini. Ospite principale sarà Carlo Ratti, architetto e urbanista di fama internazionale, che proporrà una riflessione sul futuro delle città, tra innovazione tecnologica, qualità degli spazi urbani e centralità delle persone. Il convegno approfondirà inoltre il ruolo dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e dei servizi di prossimità nelle sfide della transizione 5.0 e nella rigenerazione dei territori. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su: https://forms.gle/d3iCqfyuKLVWTE91A

Ore 17 Info: 0541 363886 - mail [email protected]



da venerdì 13 a mercoledì 18 novembre

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini

La Maison des Femmes

Un film di Melisa Godet con Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra, Eye Haidara e Pierre Deladonchamps. Ispirato alla storia e alle attività della Maison des Femmes di Saint Denis, un centro di ascolto e di accoglienza per donne in difficoltà realmente esistente vicino a Parigi, il film ripercorre in chiave fiction le sfide che operatrici e operatori devono affrontare quotidianamente nell’accogliere e sostenere chi si rivolge loro in cerca di aiuto. Il film è proposto in versione originale francese con sottotitoli in italiano domenica 15 novembre ore 21. Nelle altre giornate la proiezione è in versione doppiata in italiano.

Orario: giovedì 12 e venerdì 13 novembre ore 21, sabato 14 novembre ore 18.30 ed ore 21, domenica 15 novembre ore 18.30 ed ore 21, mercoledì 18 novembre ore 17 ed ore 21

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it

sabato 14 novembre 2026

Marecchia Social Live -Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Sciok! Rassegna comico-teatrale delirante

Ospite Duilio Pizzocchi

Nuovo appuntamento con Sciok!, la rassegna comico-teatrale ideata e presentata da Sergio Casabianca, che porta sul palco ospiti sempre diversi della comicità italiana.

Protagonista della serata sarà Duilio Pizzocchi, tra i più noti cabarettisti emiliani, amatissimo per i suoi personaggi irresistibili e per la sua comicità genuina e travolgente. Artista bolognese con una lunga carriera tra radio, televisioni locali e nazionali, ha conquistato il grande pubblico grazie alle partecipazioni a Zelig Off e Zelig Circus, diventando un punto di riferimento della comicità italiana.

Ore alle 21.30 Ingresso a pagamento Info: 327 8475142 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



sabato 14 novembre 2026

Cinema Fulgor, C.so d’Augusto, 162 – Rimini

Transizioni

Transizioni, la rassegna promossa da DireUomo al Cinema Fulgor di Rimini nell’ambito del programma “Donne Coraggio”, propone tre incontri a ingresso libero per riflettere sui cambiamenti nelle relazioni, nei diritti e nei modelli culturali. Sabato 14 novembre è la volta di Donata Horak, che approfondirà il tema delle differenze di genere e delle teologie. Tutti gli incontri sono preceduti da una colazione di benvenuto alle ore 10.15.

Ore 10.15 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/DireUomo/

sabato 14 novembre 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Laboratorio per mamme in attesa e bambini.

Bubusettete! -Costruiamo insieme il suo primo libro

Il libro tattile è uno dei primi strumenti di crescita, costruirlo con le proprie mani, lo trasforma in un dono straordinario. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Ore 10 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

sabato 14 novembre 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Sabato 'Fuori Orario'

Un appuntamento fisso nella tarda serata del sabato (ore 23:00 / 23:30) interamente dedicato al cinema di genere, all’inquietudine, al fantasy, all'anime e al cult. Un'esperienza notturna per esplorare il brivido e il grottesco.

> 14 novembre: Halloween - La notte delle streghe (John Carpenter) + Seven (David Fincher)

Orario: alle ore 23 o 23.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com/



sabato 14 novembre 2026

Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli", via Covignano, 265-267 – Rimini

Narrazioni. Religioni, identità e potere di un mondo conteso

L’Aula Magna dell’ISSR “Alberto Marvelli” di Rimini ospita una giornata di studi dedicata al ruolo delle narrazioni nella costruzione delle identità, nelle relazioni tra religioni e società e nelle dinamiche del potere.

L’iniziativa, inserita nel Corso di Alta Formazione in Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali, prevede due sessioni di approfondimento con gli studiosi Paolo Naso e Maurizio Marcheselli, affiancati da esperti di scienza politica, teologia, filosofia e studi biblici.

Iscrizione a pagamento (20 euro) tramite l’apposito modulo google: https://forms.gle/rYUS4fSbuBQzaTi99

Orario: Sessione al mattino dalle 9.30; sessione al pomeriggio dalle 15 Ingresso a pagamento su iscrizione Info: 0541 751367 www.issrmarvelli.it/

sabato 14 e domenica 15 novembre 2026

Altro Mondo Studios, via Flaminia, 358 - Rimini Miramare

RI.MA – The Experience Market

RI.MA – The Experience Market torna all’Altromondo Studios di Rimini con una nuova edizione dedicata a vintage, second hand, upcycling, design, musica e creatività.

Più di un semplice mercatino, RI.MA è un evento pensato per far incontrare appassionati, brand emergenti e nuove tendenze, offrendo l'occasione di scoprire pezzi unici, lasciarsi ispirare e vivere un'esperienza all'insegna dello stile e della condivisione.

Orario: dalle 10 alle 20 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/riminimarketplace/



14 e 15 novembre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Junior Cinema

Torna Junior Cinema, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie con una selezione di film d'animazione e avventura da vivere sul grande schermo.

Un'occasione per trascorrere insieme il fine settimana all'insegna del divertimento e della magia del cinema.

>sabato 14 e domenica 15 novembre

Il gatto col cappello

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/junior-cinema/

domenica 15 novembre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Educare verbo plurale

Pinocchio, Nascita di un burattino

Nell'anniversario della nascita di Carlo Collodi, il Centro per le famiglie di Rimini in collaborazione con la compagnia teatrale di CittàTeatro, propone uno spettacolo basato sull’opera letteraria italiana più tradotta al mondo. Le avventure del burattino di legno che cerca di diventare un “bambino vero” fra le mille peripezie di un mondo di adulti corrotti.

Lo spettacolo, nell'ambito della rassegna Educare Verbo Plurale, è rivolto a famiglie con bambini/e dai 4 anni.

Ore 11. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

domenica 15 novembre 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini

Gambalunga Game Day

Gambalunga Game Day 2026 torna alla Biblioteca Gambalunga con due appuntamenti, domenica 15 e sabato 28 novembre, dedicati alla scoperta del mondo dei giochi da tavolo. Durante i pomeriggi sarà possibile incontrare autori e game designer, conoscere i loro progetti, provare nuovi giochi e partecipare a sessioni di gioco guidate in un clima di condivisione e divertimento.

L'iniziativa, realizzata nell'ambito dell'International Games Month@Your Library, valorizza il gioco da tavolo come strumento culturale, educativo e relazionale. Aperta a partecipanti dai 13 ai 99 anni, propone un'esperienza coinvolgente tra creatività, socialità e apprendimento informale, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. Domenica 15 novembre David Spada presenterà alcuni dei suoi giochi: Sabba, Foxy, Onirico e Rubico. Guido Albini accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei suoi titoli: Sky of Stars, Bon Voyage, Voyager, Penguiramids, Viking Route e Not So Fast.

Orario: dalle 15.30 alle 19 Info: https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/gambalunga-game-day-0



domenica 15 novembre 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro/

domenica 15, 22, 29 novembre 2026

Marecchia Social Live -Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Karaoke Live

Al Parco degli Artisti torna un appuntamento dedicato a chi ama cantare e divertirsi in compagnia.

Non è il classico karaoke con basi registrate: sul palco ad accompagnare i partecipanti ci sarà Francesco Montesi al pianoforte, per un'esperienza musicale dal vivo coinvolgente e originale.

Ogni partecipante potrà scegliere i propri brani preferiti e interpretarli accompagnato dalle note del pianoforte, in un'atmosfera informale e accogliente, tra musica, amicizia e divertimento.

Un'occasione aperta a tutti, dai cantanti più esperti a chi desidera semplicemente trascorrere una domenica diversa all'insegna della musica.

Ore 17.30 Ingresso gratuito Info: 327 8475142 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/