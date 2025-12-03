Natale e Capodanno a Riccione: arrivare in treno conviene

Frecciarossa, Intercity e regionali Trenitalia Tper collegano la città della Perla Verde con le principali città italiane, con rimborso del biglietto e esenzione della tassa di soggiorno negli hotel aderenti

Dalle principali città italiane dritti nel cuore delle feste della Perla Verde grazie ai collegamenti Trenitalia. Anche quest’anno, per Natale e Capodanno, torna l’iniziativa “Riccione in treno”, la campagna firmata Federalberghi Riccione insieme a Trenitalia, società del Gruppo FS, e al Comune di Riccione.

Chi sceglie di raggiungere Riccione a bordo di Frecciarossa, Intercity o dei treni Trenitalia Tper potrà approfittare di una super promo: rimborso del biglietto del treno e l’esenzione della tassa di soggiorno negli hotel che partecipano all’iniziativa.

L’iniziativa “Riccione in treno” è riservata ai viaggiatori che pernotteranno in uno degli hotel aderenti alla promozione per almeno tre notti, un’occasione per godersi la magia delle feste a Riccione in maniera sostenibile e conveniente tra eventi dal vivo, concerti e spettacoli unici.

Per aderire all’offerta è necessario contattare gli hotel che partecipano all’iniziativa e presenti nel sito www.riccioneintreno.it

Tutti i collegamenti con Riccione

Per soddisfare la domanda turistica, in vista delle imminenti festività, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 10 collegamenti Frecciarossa che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Pescara, Bari, Lecce. Ai 4 collegamenti giornalieri previsti tutto l’anno tra Lecce, Bari, Pescara e Milano e viceversa, si aggiungono 4 collegamenti periodici dal 19 dicembre al 7 gennaio: Torino-Lecce e Milano-Bari e viceversa. Ulteriori due collegamenti periodici saranno operativi il 19 e 20 dicembre e dal 4 al 6 gennaio e collegheranno Milano a Pescara e ritorno.

Per quanto riguarda gli Intercity, saranno disponibili 12 collegamenti giornalieri da Milano, Bolzano, Bologna, Pescara, Lecce e Bari ai quali si aggiungono 2 collegamenti nel weekend (il sabato da Milano e la domenica da Lecce). Inoltre sono sempre garantiti tutti i collegamenti regionali (Trenitalia Tper) che quotidianamente collegano Riccione.

Viva Riccione, il tuo Natale al mare: gli eventi da non perdere

Fino al 6 gennaio 2026, Riccione vive la magia delle feste e si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie al nuovo progetto Viva Riccione, il tuo Natale al mare: concerti, spettacoli e performance artistiche di alto livello, con protagonisti alcuni dei nomi più amati del panorama artistico nazionale e internazionale. Ma non solo. Le luminarie accendono tutta la città del calore delle feste mentre sul lungomare, anche quest’anno, è protagoniste la bellissima pista di pattinaggio sul ghiaccio a due passi dal mare e la grande ruota panoramica Riccione Christmas View, simbolo delle festività riccionesi.

Dopo l’accensione delle luminarie in tutta la città e l’apertura della pista di pattinaggio, la magia del Natale a Riccione entra nel vivo sabato 6 dicembre con l’inaugurazione di Riccione Christmas village, il mercatino natalizio che si snoda tra viale Ceccarini e viale Dante, e l’arrivo di Babbo Natale che prenderà dimora nella casetta tra gli alberi del parco di Villa Mussolini.

L’8 dicembre l’appuntamento è con il tradizionale momento dell’accensione del grande Albero di Natale sul ponte del porto canale accompagnata dai cori degli studenti delle scuole di Riccione.

L’11 e 12 dicembre al Palazzo del Turismo Toni Servillo rende omaggio a Enzo Moscato con “Partitura”.

Anche quest’anno si rinnova l'appuntamento con la musica dei cori cittadini grazie alla rassegna Dai cori al cuore, dal 12 dicembre al 18 gennaio.

Piazzale Ceccarini regala due momenti straordinari per il giorno della Vigilia e di Natale alle 17: il 24 dicembre, per la rassegna Dai cori al cuore, l’Orchestra di fiati di Mondaino e la Banda giovanile Città di Rimini danno vita a “Wind band of Xmas” mentre il 25 dicembre appuntamento imperdibile con Michael Mwenso & The Shakes in “A soulful Christmas”.

Il ricco palinsesto degli eventi presenta, venerdì 26 dicembre, uno degli appuntamenti in musica più attesi e graditi di fine anno: a partire dalle 21 la “Notte dei sogni” al Palazzo dei Congressi con il tradizionale Concerto di Santo Stefano e la cerimonia di consegna del “San Martino d’Oro Città di Riccione”.



Domenica 28 dicembre, al Palazzo dei Congressi, la Sala Concordia ospiterà alle 21 lo spettacolo “Figli di Troia”, scritto e interpretato da Paolo Cevoli (ingresso libero fino a esaurimento dei posti).

Martedì 30 dicembre alle 18, piazzale Ceccarini ospiterà il concerto live dei The Kolors. La notte di San Silvestro in piazzale Ceccarini si trasforma in una grande Discoteca romantica a cielo aperto. La festa inizia alle 22, in collaborazione con Aquafan, e dalle 23 i dj di “Nostalgia 90” fanno rivivere l’energia degli anni ’90 con musica, performer ed effetti speciali. Dall’una alle tre si continua con “Oltre la Nostalgia”, il set dei leggendari Max Monti e Claudio Coveri, che guideranno il pubblico in un viaggio musicale dai decenni passati ai suoni più attuali. La serata prosegue con musica dal 2000 a oggi, trasformando l’intero piazzale in una grande pista da ballo.

Giovedì 1 gennaio alle 11:30 in piazzale Roma l’appuntamento è con il tradizionale Tuffo di Capodanno, un gesto che è diventato una festa collettiva, oltre a rappresentare un buon augurio per il futuro. Nel pomeriggio in piazzale Ceccarini, il Musical Show Family torna a incantare il pubblico con “C’era una svolta”, un viaggio tra sogni, musica e grandi emozioni.

Dal 3 al 6 gennaio Riccione ospita uno degli appuntamenti più consolidati delle feste: “Mc Hip Hop Contest”, il grande evento internazionale dedicato all’urban dance. La chiusura delle festività è affidata, come tradizione vuole, alla grande festa della Befana il 6 gennaio, in programma in piazza Unità a partire dalle ore 15.

Le ville storiche della città tornano protagoniste dell’autunno-inverno culturale di Riccione con due mostre uniche e intense che intrecciano identità, memoria e creatività locale. Dal 5 dicembre al 18 gennaio 2026, Villa Mussolini accoglierà un grande omaggio a Epimaco “Pico” Zangheri, fotografo riccionese recentemente scomparso e autore che per oltre mezzo secolo ha raccontato la città con rigore, poesia e sguardo documentaristico.

Dal 6 dicembre all’8 febbraio 2026, Villa Franceschi, sede della Galleria d’arte moderna e contemporanea di Riccione, ospiterà la retrospettiva dedicata a Roberto De Grandis. La mostra ripercorre la carriera di un artista poliedrico: pittore, illustratore, incisore, educatore e progettista grafico, profondamente legato alla città e al suo tessuto sociale.

Le dichiarazioni

Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione

“Riccione in treno sta confermando, anno dopo anno, il suo valore strategico per la nostra città: è un progetto in crescita, che registra risultati importanti sia in termini di adesioni sia di apprezzamento da parte dei turisti che scelgono un modo comodo e sostenibile per raggiungere Riccione durante le festività. Un dato significativo è anche l’aumento dei viaggiatori che optano per il treno in ogni periodo dell’anno. Durante l’incontro con Trenitalia e Federalberghi al Ttg di Rimini abbiamo posto le basi per sviluppare ulteriormente l’iniziativa. Trenitalia ha confermato grande attenzione e interesse, e nei prossimi mesi potenzieremo la comunicazione social per raggiungere meglio il nostro target e intercettare nuovi pubblici. Riccione in treno è un progetto che funziona, che piace e che contribuisce a raccontare una città dinamica, innovativa e aperta tutto l’anno”.

Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione

“Anche per queste Festività Riccione conferma la capacità dell’accoglienza romagnola di offrire una calda ospitalità, attenta e di qualità. Grazie al treno, il viaggio diventa comodo e sostenibile, mentre il contributo degli albergatori riccionesi lo rende ancora più accessibile per tutti gli ospiti. Riccione si afferma ancora una volta come la destinazione in cui sostenibilità, ospitalità e convenienza si uniscono in un’offerta davvero unica”.

Francesco Cacciapuoti, direttore sales di Trenitalia

“Grazie alla partnership ormai consolidata che coinvolge Trenitalia, il Comune e Federalberghi, la città di Riccione si conferma una destinazione di forte richiamo per la nostra clientela anche in occasione delle festività natalizie. In quest’ottica, abbiamo predisposto un’offerta articolata e integrata di soluzioni di viaggio per favorire la partecipazione ai numerosi eventi programmati”.

Alessandro Tullio, amministratore delegato Trenitalia Tper

“Dopo un’estate che ha visto la Perla Verde tra le destinazioni preferite di chi ha scelto il treno regionale per raggiungere il mare della Romagna, anche nei mesi invernali continuerà a viaggiare il Treno di Riccione, regionale a doppio piano personalizzato con la visual identity della campagna Viva Riccione. L’iniziativa Riccione in Treno sarà promossa attraverso i monitor di bordo di tutti i treni regionali di Trenitalia Tper”.

Per scoprire tutti i vantaggi e richiedere l’offerta è a disposizione il sito www.riccioneintreno.it



