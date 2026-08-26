“Navigare Necesse Est”, a San Giuliano l’ultimo appuntamento di Esco in Scarana

Mercoledì 26 agosto il Borgo San Giuliano ripercorre le storie dei riminesi naviganti: memoria marinaresca, lavoro, avventure e tradizioni legate al mare

Ultimo appuntamento di Esco in Scarana 2026, le veglie estive del Borgo San Giuliano dedicate ai temi della prossima Festa de Borg.

Mercoledì 26 agosto alle ore 21:00 il borgo si ritrova per l’incontro “Navigare Necesse Est – Storie di riminesi naviganti”, un viaggio nella memoria marinaresca della città.

Un racconto che parte dal porto e arriva lontano

Ispirandosi al passaggio di Buffalo Bill a Rimini nel 1906 e ai suoi racconti di frontiera, la serata ripercorre le vie del Borgo Marina e del Borgo San Giuliano per salpare verso mete lontane, raccogliendo le testimonianze dei “riminesi naviganti”, i marittimi che affrontavano lunghe traversate e portavano con sé storie di mare, lavoro e avventura.

Si parlerà di una Rimini che non solo si affacciava sul mare, ma provava a viverne l’economia, forte di una cantieristica vivace e capace di rispondere alle esigenze del piccolo cabotaggio e della pesca.

Gli ospiti della serata

Il viaggio sarà guidato da: Fabio Bruschi, Enzo Pirroni, Gianluca Calbucci

Durante l’incontro, Gianluca Reggiani introdurrà lo spettacolo omonimo che, grazie al progetto Atuss “Rimini di verde e di blu”, andrà in scena nei tre giorni della Festa de Borg, il 4, 5 e 6 settembre.

Ingresso libero.