Il futuro della sanità Nodi Territoriali di Salute, aperto lo spazio della Colonnella

Il quarto nuovo presidio sarà ambientato il 17 novembre in zona Lagomaggio

Si amplia la rete dei Nodi Territoriali di Salute dopo l'apertura degli spazi di Viserba, Santa Giustina e da ieri (10 novembre) della Colonnella, in via Giuliano da Rimini. È il settimo "nodo", terzo dei quattro nuovi presidi previsti in questa fase di ampliamento che si concluderà martedì 17 novembre ore 18 col taglio del nastro del NoTeS Lagomaggio - via Pintor 7/b. "I Nodi Territoriali di Salute sono presidi di prossimità che collegano servizi sociali, servizi sanitari, persone e comunità. Nati dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Ausl Romagna e Università di Bologna, con il coinvolgimento del Terzo Settore, sono punti di riferimento vicini ai luoghi di vita dei cittadini, dove trovare ascolto, orientamento e risposte coordinate", ricorda l'amministrazione comunale. Nei Nodi lavorano in modo integrato assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, psicologi di comunità, operatori della salute pubblica, operatori di quartiere e operatori socio-sanitari. La loro attività si sviluppa attorno a quattro funzioni principali: l'ascolto e l'orientamento delle persone verso i servizi e le opportunità del territorio; la presa in carico integrata dei bisogni complessi, grazie alla collaborazione tra professionisti sociali e sanitari; le attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla cittadinanza; la promozione della partecipazione comunitaria e delle reti di vicinato, attraverso percorsi di coinvolgimento e coprogettazione.