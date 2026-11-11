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Il futuro della sanità

Nodi Territoriali di Salute, aperto lo spazio della Colonnella

Il quarto nuovo presidio sarà ambientato il 17 novembre in zona Lagomaggio

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
11 novembre 2026 14:08
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Nodi Territoriali di Salute, aperto lo spazio della Colonnella -
Rimini
Attualità
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Si amplia la rete dei Nodi Territoriali di Salute dopo l'apertura degli spazi di Viserba, Santa Giustina e da ieri (10 novembre) della Colonnella, in via Giuliano da Rimini. È il settimo "nodo", terzo dei quattro nuovi presidi previsti in questa fase di ampliamento che si concluderà martedì 17 novembre ore 18 col taglio del nastro del NoTeS Lagomaggio - via Pintor 7/b. "I Nodi Territoriali di Salute sono presidi di prossimità che collegano servizi sociali, servizi sanitari, persone e comunità. Nati dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Ausl Romagna e Università di Bologna, con il coinvolgimento del Terzo Settore, sono punti di riferimento vicini ai luoghi di vita dei cittadini, dove trovare ascolto, orientamento e risposte coordinate", ricorda l'amministrazione comunale. Nei Nodi lavorano in modo integrato assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, psicologi di comunità, operatori della salute pubblica, operatori di quartiere e operatori socio-sanitari. La loro attività si sviluppa attorno a quattro funzioni principali: l'ascolto e l'orientamento delle persone verso i servizi e le opportunità del territorio; la presa in carico integrata dei bisogni complessi, grazie alla collaborazione tra professionisti sociali e sanitari; le attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla cittadinanza; la promozione della partecipazione comunitaria e delle reti di vicinato, attraverso percorsi di coinvolgimento e coprogettazione.

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