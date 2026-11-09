Recupero evasione Non paga l'Imu per sette anni, accordo tra l'albergatore e il Comune di Rimini: pagherà debito a rate

Contestata somma di 47mila euro, applicate nuove norme del Codice della crisi d'impresa

È stato definito un accordo tra il Comune di Rimini e una società proprietaria di una struttura alberghiera del territorio, per il pagamento dilazionato dei debiti relativi all'Imu, relativi agli anni dal 2014 al 2021, pari a circa 47 mila euro, già avviati alla riscossione coattiva. "L'operazione rappresenta una delle prime applicazioni concrete delle recenti novità normative introdotte nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che hanno esteso anche ai Comuni la possibilità di partecipare a percorsi di risanamento delle aziende, fino a poco tempo fa riservati alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’obiettivo è supportare le imprese in difficoltà e al tempo stesso tutelare dei creditori, compresi gli enti pubblici", evidenzia l'amministrazione comunale.

Il caso riminese riguarda una società che ha presentato una proposta di accordo per il pagamento dilazionato dei debiti Imu relativi agli anni dal 2014 al 2021, pari a circa 47 mila euro, già avviati alla riscossione coattiva, ai quali si erano aggiunti i debiti maturati per le annualità successive. "Dall'esame della documentazione è emerso che le difficoltà finanziarie della società derivavano da una lunga e complessa vicenda imprenditoriale che aveva compromesso negli anni la capacità dell'azienda di far fronte ai propri obblighi. Tra questi, l'inadempimento dei gestori della struttura, periodi di occupazione abusiva dell'immobile, un incendio che ne aveva compromesso l'utilizzo e i rilevanti investimenti necessari per il recupero e la riqualificazione della struttura. L'elemento decisivo è stato però un altro: la crisi, pur grave, non appariva senza soluzione. Dalla documentazione presentata emergeva infatti che l'impresa disponeva ancora di un patrimonio significativo e aveva già avviato un concreto percorso di rilancio. Il piano di risanamento risultava sostenibile, supportato da adeguate garanzie e compatibile con la capacità dell'azienda di rispettare gli impegni assunti", evidenziano da palazzo Garampi.

Da una parte c’era il rischio che il peggioramento della situazione portasse al fallimento (liquidazione giudiziale), con la possibile chiusura definitiva dell'attività e tempi lunghi e incerti per il recupero delle somme Imu dovute (stimabili in almeno tre anni). Dall'altra vi era la possibilità di utilizzare i nuovi strumenti previsti dalla normativa per favorire il risanamento dell'azienda e ottenere il pagamento integrale del debito attraverso un piano sostenibile e garantito. Il Comune di Rimini ha scelto la strada dell’accordo, attraverso gli strumenti di legge, che prevede il versamento dell’intero debito in 39 rate mensili. Si è quindi ritenuto che l'interesse pubblico fosse meglio tutelato favorendo il recupero integrale del credito attraverso il risanamento di un'impresa che aveva ancora concrete possibilità di ripresa, piuttosto che correre il rischio dell'apertura di un fallimento, sicuramente con tempi di incasso molto più lunghi e con risultati incerti per tutti i creditori, compreso il Comune. "L'accordo dimostra come i nuovi strumenti introdotti dal Codice della crisi possano essere utilizzati anche dagli enti locali per recuperare i crediti, salvaguardando nel contempo attività economiche che, pur avendo attraversato una fase di forte difficoltà, hanno dimostrato di possedere le condizioni per tornare ad essere sostenibili e produttive per il territorio", chiosano da palazzo Garampi.



