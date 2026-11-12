La donazione Non solo sorrisi in corsia: Dottor Clown dona nuove attrezzature all'ospedale Infermi

La donazione comprende un ecografo portatile e un rilevatore del battito cardiaco fetale

Nuove attrezzature e materiali a sostegno dell'assistenza alle donne durante la gravidanza e il parto, grazie alla generosità dell'associazione Dottor Clown di Rimini, che ha effettuato una donazione a favore dell'Ostetricia e della Sala Parto dell'Ospedale Inferm i.La donazione comprende un ecografo portatile e un rilevatore del battito cardiaco fetale, strumenti utili per la valutazione e il monitoraggio della gravidanza e del travaglio; teli Rebozo, utilizzati per particolari tecniche di massaggio e mobilizzazione volte a favorire il rilassamento e il sollievo dal dolore durante il travaglio; una carrozzina da trasporto, per agevolare gli spostamenti delle pazienti, e oli essenziali, destinati a contribuire alla creazione di un ambiente più accogliente e confortevole. Attrezzature e materiali differenti, accomunati da un unico obiettivo: rendere il percorso nascita sempre più sicuro, accogliente e attento ai bisogni clinici, assistenziali ed emotivi delle donne, coniugando il supporto tecnologico con l'umanizzazione delle cure. "Questa donazione rappresenta un contributo prezioso per la nostra attività quotidiana – ha sottolineato Patrizio Antonazzo, direttore Ostetricia e Ginecologia –. La disponibilità di nuove attrezzature per il monitoraggio clinico, insieme a strumenti dedicati al comfort e al benessere durante il travaglio, ci consente di rafforzare un modello di assistenza che mette al centro la donna, i suoi bisogni e la sua esperienza del parto. Un sentito ringraziamento a Dottor Clown per aver scelto di essere al nostro fianco. La generosità di Dottor Clown testimonia ancora una volta quanto il legame tra l'ospedale e le associazioni del territorio sia importante. Questa donazione contribuisce non solo a potenziare le dotazioni del reparto, ma anche a rendere l'esperienza della nascita più serena e accogliente. È un esempio concreto di come la solidarietà possa affiancare il lavoro dei nostri professionisti e tradursi in un beneficio diretto per le pazienti e le loro famiglie”.

Ausl Romagna rivolge "un sentito ringraziamento all'associazione Dottor Clown di Rimini per la sensibilità e la generosità dimostrate. Un gesto che conferma il valore della collaborazione tra volontariato e sanità pubblica e l'importanza di una comunità che partecipa attivamente al miglioramento dei servizi sanitari del proprio territorio".