Novafeltria, la comunità insieme: una camminata nel ricordo di Anna Zatta

Anche il sindaco Zanchini all'iniziativa "Respiro, gusto, melodia. Viviamo il parco"

Il sindaco Stefano Zanchini è stato tra i partecipanti all'evento "Respiro, gusto, melodia. Viviamo il parco", iniziativa lungo le 24 ore di sabato 29 agosto, organizzata al parco Anna Zatta, in piazzale 1° Maggio a Novafeltria. In mattinata, alle 9, è stato presentato il progetto "Gruppo di cammino" di Ausl Romagna, alla presenza di Sara Bagnoli di AcquaChiara e del presidente di Aovam, Oddo Triani. Dopo la presentazione del progetto, il gruppo di persone presenti ha preso parte a una camminata che è partita proprio dal parco Anna Zatta Triani. L'iniziativa odierna, organizzata da Aovam, in collaborazione con AcquaChiara, NovArt e pro loco, con il patrocinio di Novafeltria, ha riscosso i consensi dei partecipanti, ma è stato "un antipasto, essendo il primo di una serie di appuntamenti: il secondo è in programma martedì 1° settembre alle 18. Nel contempo "Respiro, gusto, melodia" proseguirà nelle ore pomeridiane di oggi (29 agosto), con iniziative legate al benessere, al cibo e alla musica.