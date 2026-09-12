Novafeltria, Mancini segna ma non basta: 1-1 con la Valsanterno

Gialloblù in dieci al 76' per il rosso a Giacobbi, Galanti sbaglia il rigore

Novafeltria - Valsanterno 1-1

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra (42' st Giulianelli), Carbonara (4' st A.Pavani), Giannini, Renzi, Giacobbi, Cecchetti, Castellani, Giacomini (16' st Nucci), Mancini (44' st Marani), Galli (29' st Astolfi). A disp.: Grazia, Pasquini, Camara, Cobo. All.: M.Mancini.

VALSANTERNO: Bracchetti, Castagnini, Zanini (22' st Penazzi), Pierazzoli (9' st Valentini), Alpi, Fiengo, Simone, Bovo (6' st Strazzari), Sona, Galanti (35' st Cavina), Abiba (12' st Marashi). A disp.: M.Bovo, Mazzini, Benincasa, Tassara. All.: Benazzi.

ARBITRO: Krolikowski di Modena.

RETI: 37' pt Mancini, 47' st Sona

AMMONITI: Sona, Fiengo.

ESPULSI: 31' st Giacobbi.

SECCHIANO Il Novafeltria manca la terza vittoria consecutiva in casa, dopo i successi con Castenaso in campionato e Savignanese in coppa, venendo raggiunta al 92' dalla Valsanterno. Finiscono 1-1 entrambi gli anticipi della terza giornata: stesso risultato anche tra Russi e Castenaso. Per il Novafeltria è in parte un risultato beffa, visto che il pari è arrivato al 92' con un colpo di testa di Sona. Ma al 76' la Valsanterno aveva sprecato un rigore, calciato alto da Galanti: il fallo era costato il rosso a Giacobbi, capitano della squadra di casa. Nel recupero, inoltre, i valligiani hanno sfiorato anche il sorpasso, ma Balducci è stato decisivo: il portiere ha respinto il tiro del neo entrato Penazzi. A portare in vantaggio il Novafeltria, al 37', era stato il solito Mancini, poi la squadra di casa aveva mancato alcune favorevoli occasioni per il raddoppio.