Novafeltria, Riccardo Triani candidato sindaco per Percorso Comune

La candidatura nasce dalla proposta di Percorso Comune, del sindaco Zanchini, dell’amministrazione uscente. «Continuità nel progetto, rinnovamento nelle persone»

Riccardo Triani sarà il candidato sindaco di Novafeltria per Percorso Comune alle elezioni amministrative del 2027. La candidatura nasce dalla volontà di dare continuità al progetto amministrativo avviato negli ultimi dieci anni, aprendo al tempo stesso una nuova fase di rinnovamento. Nato e cresciuto a Novafeltria, dove vive con la moglie e i due figli, Triani è infermiere e ha lavorato per molti anni nei servizi di emergenza e pronto soccorso del territorio. Attualmente opera nella Direzione Sanitaria dell’AUSL della Romagna, occupandosi di gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure. Ha inoltre maturato esperienze nel volontariato e nel soccorso, partecipando agli interventi per il terremoto in Abruzzo del 2009 e, nel 2012, alla missione ISAF in Afghanistan come infermiere del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. «La mia non è stata una decisione scontata. Quando mi è stata proposta questa possibilità, ho voluto prima capire se ci fossero le condizioni per costruire una squadra seria, disponibile a lavorare e ad assumersi insieme delle responsabilità. Credo che un Comune non possa dipendere da una sola persona. C'è però anche una motivazione più personale dietro questa scelta. Qui sono cresciuto, qui vivo con mia moglie e i miei figli ed è qui che immagino il loro futuro. Credo che, quando si ha la possibilità di fare qualcosa per la propria comunità, sia importante avere il coraggio di mettersi in gioco. È anche questo l'esempio che vorrei trasmettere ai miei figli e ai giovani: non limitarsi ad aspettare che siano sempre gli altri a fare qualcosa, ma essere pronti ad assumersi la propria parte di responsabilità». Percorso Comune conferma la propria identità di lista civica, aperta al contributo di persone con sensibilità, esperienze e appartenenze politiche diverse. Un progetto che si pone in continuità con l'esperienza dell'attuale amministrazione comunale, sostenuta in questi anni dalle forze politiche del centrodestra, ma che intende coinvolgere tutte le persone disponibili a impegnarsi per il futuro di Novafeltria, al di là degli schieramenti politici. Sul rapporto con l’amministrazione uscente, Triani sottolinea la volontà di valorizzare quanto realizzato, introducendo elementi di rinnovamento, nella comunicazione e nel coinvolgimento della comunità. «In questi dieci anni sono state fatte scelte importanti, realizzati progetti e affrontati problemi complessi. È un patrimonio di esperienza e conoscenza della macchina amministrativa che non dobbiamo disperdere. Allo stesso tempo esistono questioni ancora aperte, aspetti da migliorare e nuove esigenze alle quali rispondere. Vogliamo dare continuità a un progetto, aprendolo a nuove persone, nuove idee e a un metodo di lavoro che dia ancora più spazio all’ascolto, al confronto e alla condivisione delle scelte».

Al centro della proposta c’è una visione del futuro del territorio.

«Vorrei che Novafeltria fosse sempre più un Comune nel quale scegliere di vivere, crescere una famiglia, lavorare e costruire opportunità. Un Comune capace di rafforzare il proprio ruolo di riferimento per l’Alta Valmarecchia». Nelle prossime settimane Percorso Comune avvierà un confronto con cittadini, associazioni, imprese e realtà del territorio per individuare priorità e costruire proposte concrete. «Non abbiamo la presunzione di avere già tutte le risposte. Vogliamo cercarle e costruirle insieme, mettendo al centro le persone, le competenze e la capacità di lavorare come squadra. È con questo spirito che, da cittadino, ho deciso di mettermi a disposizione della mia comunità».