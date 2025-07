Nuovi attacchi a Teheran, pioggia di missili su Israele

Trump non esclude il coinvolgimento degli Usa. Putin possibile mediatore

Una nuova ondata di violenze ha investito il Medio Oriente nelle ultime ore, con un’escalation senza precedenti tra Iran e Israele. Durante la notte, una raffica di missili balistici lanciati dall’Iran ha colpito diverse aree del territorio israeliano, tra cui Tel Aviv e Haifa. Secondo fonti ufficiali, il bilancio provvisorio è di tre morti e decine di feriti.

Teheran ha rivendicato l’attacco dichiarando di aver "colpito con successo obiettivi strategici" in Israele e ha minacciato ulteriori raid “ancora più devastanti” contro infrastrutture vitali del Paese. Israele, da parte sua, ha risposto intensificando i bombardamenti su Teheran e su altre città iraniane ritenute basi operative dei Pasdaran.

Intanto, sul fronte diplomatico, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a far sentire la propria voce. In un’intervista ha affermato: “Penso ci sia una buona possibilità che si possa arrivare a un accordo tra Israele e Iran”, pur non escludendo un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto. Trump si è inoltre detto aperto all’idea di Vladimir Putin come potenziale mediatore nella crisi, ma – secondo indiscrezioni – avrebbe posto il veto a un presunto piano di Tel Aviv per colpire direttamente la guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha però smentito con fermezza queste voci.

L’Unione Europea, da parte sua, continua a spingere per una soluzione diplomatica. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito il “no” a una mediazione russa, sottolineando la necessità di un negoziato sostenuto da attori neutrali e multilaterali.

La situazione resta in continua evoluzione, con il timore crescente che l’escalation possa sfociare in un conflitto regionale su larga scala.