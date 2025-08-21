"Oggi sono io" Alex Britti incanta piazzale Roma tra chitarre e applausi

Nonostante la pioggia, il concerto ha trasformato la piazza in una festa musicale fino a mezzanotte

Serata memorabile mercoledì 20 agosto in piazzale Roma con il concerto di Alex Britti, che ha incantato il pubblico con il suo talento e la sua energia. Nonostante la pioggia abbia causato un ritardo di 45 minuti, il live è iniziato alle 22.15 davanti a una piazza gremita, trasformata in un’unica grande festa.

Britti ha offerto una performance trascinante, confermandosi virtuoso della chitarra e grande interprete, in un crescendo che ha coinvolto tutti i presenti fino quasi a mezzanotte. La scaletta ha proposto alcuni dei suoi brani più amati: da Gelido a La vasca, passando per Lo zingaro felice, Una su un milione, Mi piaci e Oggi sono io, fino al gran finale con 7.000 caffè, Solo una volta e Baciami, che hanno fatto cantare e ballare tutta la piazza.

Dopo la festa di Britti, questa sera sarà Irene Grandi la protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna. Alle 21.30 piazzale Roma ospiterà il concerto che celebra i suoi trent’anni di carriera, un percorso iniziato nel 1994 e che l’ha resa una delle voci più riconoscibili e amate del pop italiano.

Con il suo timbro potente e inconfondibile, la cantautrice fiorentina proporrà un ampio excursus della sua storia musicale, con circa trenta brani che spaziano dai grandi successi, alle collaborazioni con artisti del calibro di Pino Daniele e i Baustelle, fino a canzoni più intime e recenti. Un racconto che attraversa i generi che hanno segnato la sua carriera – pop, rock, soul e cantautorato – restituendo al pubblico la ricchezza di un percorso artistico sempre in evoluzione.

Sul palco, con la direzione musicale di Marco Sabiu, ci saranno Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria), Marco Galeone (tastiere) e Titta Nesti (cori e polistrumenti).

Un appuntamento che sarà non solo una grande festa, ma anche un ritratto autentico di una delle artiste più amate della musica italiana.





