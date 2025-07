Omicidio a Villa Pamphili: a Roma i genitori di Anastasia

Saranno ascoltati dai magistrati i familiari della donna trovata morta con la figlia Andromeda.

Sono arrivati a Roma i genitori di Anastasia, la donna russa trovata morta nei giorni scorsi a Villa Pamphili accanto al corpo senza vita della figlia di pochi mesi, Andromeda. Per la morte di entrambe è accusato l’americano Francis Kaufmann, ex compagno della vittima, su cui pende una richiesta di estradizione. Secondo quanto si apprende, i familiari della donna saranno sentiti nei prossimi giorni dai magistrati della Procura di piazzale Clodio, titolari dell’inchiesta sul duplice omicidio che ha scosso la capitale. Francis Kaufmann, fermato all’estero, dovrebbe essere estradato in Italia la prossima settimana. Su di lui grava un mandato di cattura per omicidio volontario plurimo. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Anastasia e della piccola Andromeda, per chiarire dinamiche e responsabilità.