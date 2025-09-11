Omicidio Pierina, gli avvocati della famiglia: "I 145 testimoni non aggiungeranno nulla al processo"

La difesa di Dassilva punta su una lunga lista di nomi

Alla vigilia del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nell’androne del suo condominio due anni fa, tiene banco la lista di 145 testimoni depositata dalla difesa di Louis Dassilva, principale imputato.

Gli avvocati Monica e Marco Lunedei, legali dei figli della vittima, ritengono che una simile mole di testimonianze non porterà alcun elemento nuovo: «Chi poteva essere utile è già stato ascoltato più volte», dichiarano, sottolineando come l’impianto accusatorio sia stato più volte confermato dai giudici.

Tra i nomi indicati dalla difesa spiccano la nuora della vittima, Manuela Bianchi – ex amante del senegalese imputato – e suo fratello Loris, figure ritenute ancora centrali dagli avvocati Riario Fabbri e Guidi. Proprio sulla posizione di Manuela, già sentita per tre giorni in incidente probatorio e indagata per favoreggiamento, non è escluso che la Procura chieda di evitare ulteriori audizioni.

Sarà ora il Tribunale di Rimini a decidere se ridurre la lista. La famiglia attende con ansia l’avvio del processo, che inizierà lunedì, confidando che si arrivi finalmente a una verità giudiziaria.