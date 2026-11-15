Calcio Eccellenza girone B Dopo il Novafeltria l'Osteria Grande batte anche il Santarcangelo (3-1): clementini penultimi

Segna ancora Girotti, poi pari di Fuchi su rigore. L'Osteria accelera e Cavini trova la doppietta vincente in tre minuti

Osteria Grande - Santarcangelo 3-1

OSTERIA GRANDE: Leoni, Cavazza (33' st Carpano), Lollini, Stanzani (22' st Sandrolini), Checchi, El Archi, Cavini (37' st Landi), Monducci (16' st Baruzzi), Girotti, Xhuveli (41' st Liverani), Tomatis. A disp.: Cinquemani, Calestani, Rubino, Rivera. All.: Melotti.

SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari, Domeniconi, Zaghini, Cenci, Jaupi, Fuchi, Giorgini, Foschi, Para (35' st Banzola), Donnarumma (20' st Da Rugna). A disp.: Boujir, Pironi, Seye, Brolli, Dy.Capasso, Lepri, De.Capasso. All.: Mastronicola.

ARBITRO: Russo di Acireale.

RETI: 30' pt Girotti, 6' st Fuchi (rig.), 8' st e 11' st Cavini.

AMMONITI: Cenci, Jaupi, Stanzani.

OSTERIA GRANDE ll Santarcangelo mette in campo una buona prestazione sul difficile campo dell’Osteria Grande, almeno fino al pareggio. Poi sono i padroni di casa a reagire e a far prevalere la propria esperienza. Nel primo tempo i ragazzi di Mastronicola partono molto combattivi e determinati, cercando la superiorità numerica in avanti per mettere in difficoltà i Bianco-blu. Dopo una prima mezz’ora in cui la palla è sempre in mano ai clementini, è l’Osteria Grande a sbloccarla. Calcio di punizione scodellato dentro da Stanzani che pesca Girotti sul secondo palo. Il numero 9 in torsione e da posizione defilata fa partire una parabola morbida di testa che beffa Golinucci in contro-tempo.

Il Santarcangelo non si arrende ma reagisce bene collezionando azioni offensive e difendendo bene. Solo al 44’ sempre Girotti è sempre da calcio piazzato costringe Golinucci al volo con un bel colpo di testa.

Nel secondo tempo i gialloblù entrano in campo con fame e voglia di recuperare la partita. Gli sforzi vengono premiati al 50’ con Domeniconi che fa partire l‘azione pescando Para con un lancio lungo. Il numero 10 rientra e serve Cenci che si incunea in area e viene atterrato. Calcio di rigore quindi per gli ospiti con capitan Fichi che si occupa di batterlo e che segna l’1 a 1 con un destro all’angolino basso sinistro. Dopo soli 3 minuti però arriva l’incredibile goal dell’Osteria Grande. Disattenzione da rimessa laterale con Xhuveli che fa la sponda per Cavini. Il numero 7 non seguito segna un eurogol al volo con la palla che si infila all’incrocio dei pali. I ragazzi di Mastronicola subiscono mentalmente il goal e dopo altri due soli minuti arriva addirittura il tris bianco-blu. Altra disattenzione degli ospiti con Cavini che riceve nuovamente tutto solo e batte Golinucci sul primo palo. Uno-due difficile da accettare con il Santarcangelo che viene punito ad ogni disattenzione. I ragazzi di Mastronicola provano a reagire ed impensierire la difesa di casa ma senza troppo successo o fortuna. Finisce così 3 a 1 nonostante la buona prestazione fino al goal del pareggio, dovendo rimandare l’appuntamento con la prima vittoria. Il prossimo impegno vedrà il Santarcangelo impegnato contro il San Marino Calcio tra le mura amiche del Mazzola. La gara è in programma domenica 22/11 con calcio d’inizio alle ore 14:30.