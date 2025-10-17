Ospedaletto avrà nuovi appartamenti inclusivi

Al posto dell’ex biblioteca, due alloggi per persone con disabilità pronti entro i primi mesi del 2026

Proseguono regolarmente i lavori di demolizione e ricostruzione del gruppo appartamenti di Ospedaletto, in via Borgata, che sorgerà al posto dell’ex biblioteca comunale.

L’intervento, promosso dal Comune di Coriano nell’ambito delle progettualità del Distretto di Riccione, rientra tra le azioni previste dal PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”, linea di investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Il nuovo edificio sarà composto da due appartamenti indipendenti, ciascuno dotato di tre camere doppie, bagni, zona giorno e locali di servizio, con spazi esterni accessibili e un giardino comune. Il progetto prevede anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, pompe di calore e soluzioni per l’efficienza energetica, in linea con i più moderni standard di sostenibilità.

Si è trattato di un intervento di demolizione e ricostruzione che vedrà il completamento delle opere nei primi mesi del 2026.

Al momento tutta la parte strutturale è completata e tra gennaio e febbraio verranno ultimate le finiture e gli impianti, così da consegnare la struttura pienamente operativa nei tempi tecnici previsti dal PNRR.

L’investimento complessivo ammonta a circa 1,1 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR e con il contributo del Comune di Coriano.

Dichiarazione del Sindaco Gianluca Ugolini:

“Questo intervento rappresenta un passo concreto nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva. Grazie alla collaborazione con il Distretto di Riccione e al sostegno del PNRR, stiamo restituendo a Ospedaletto uno spazio bello e utile, che guarda al futuro delle persone e del nostro territorio.”

Dott. Paolo Ottogalli, Assessore alle Politiche Sociali:

“Il recupero di un edificio da tempo inutilizzato è un segnale di attenzione per le fasce deboli, alle quali il comune di Coriano ha sempre prestato una particolare attenzione. Il nuovo gruppo appartamenti sarà destinato a persone adulte con disabilità, che qui potranno intraprendere percorsi di “allenamento all’autonomia abitativa”, alternando attività diurne e periodi di residenzialità.”