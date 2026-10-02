Ostriche e champagne, discoteche e hotel di lusso: ma aveva chiesto il gratuito patrocinio in Tribunale

Il giovane, un 31enne di nazionalità albanese, si è visto revocare il beneficio. È sotto processo al culmine di un'indagine su spaccio di stupefacenti

Dichiarava di essere non abbiente e in un processo penale, da imputato, era stato ammesso al gratuito patrocinio da parte dello Stato. Un 31enne albanese si è visto però revocare il beneficio, quando il Tribunale di Rimini ha accertato che il suo tenore di vita fosse ben diverso da quello dichiarato, tra cene con ostriche e champagne, auto di grossa cilindrata, soggiorni in hotel di lusso, frequentazione costante di bar e discoteche. La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, ha origine sei anni fa in un processo penale per spaccio di stupefacenti a carico del giovane. Durante le indagini, è emerso che il 31enne avesse uno stile di vita non certamente coerente con i redditi dichiarati in sede processuale e con il suo lavoro di operaio. Via il beneficio, quindi, ma il 31enne ha presentato ricorso tramite il proprio legale. Nulla da fare: la giudice ha respinto l'impugnazione.