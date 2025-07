Passaggio di consegne al Rotary club Novafeltria-Alto Montefeltro: ecco il nuovo presidente

Giuliana Lucarini lascia la carica a Gian Angelo Marra

Al termine di un anno ricco di iniziative in ambito sociale e culturale, Giuliana Lucarini, presidente del Rotary club Novafeltria-Alto Montefeltro, ha passato il testimone a Gian Angelo Marra nella cerimonia ospitata dell'Hotel Parco del Lago di Villagrande di Montecopiolo. Per l'occasione sono stati ripercorsi i momenti più significativi dell'annata 2024-25, ricordando l'impegno del club a favore dei giovani, con l'importante contributo alla Società sportiva Calcio di Novafeltria e la donazione di 5 tablet all'Istituto Scolastico Tonino Guerra per favorire l'approccio allo studio di studenti con problematiche di attenzione. Il neo presidente Marra ha quindi illustrato gli impegni che il club ha assunto per l'anno 2025-26 ripromettendosi di continuare a tenere alta l’attenzione sul territorio al fine di contribuire a migliorarne le potenzialità economiche, favorire lo sviluppo turistico e l’interscambio culturale. L'importante progetto "Montefeltro cardio-protetto" prevede la donazione, ogni anno, di un defibrillatore ad ogni comune della val Marecchia; quest'anno, dopo Montecopiolo, il club destinerà l'importante strumento salva-vita al comune di Casteldelci. Il club ha anche aderito al progetto Work-Aut del club di Rimini che favorirà l'inserimento di ragazzi autistici nel mondo del lavoro e parteciperà ad una raccolta fondi per l'acquisto di apparecchiature "Coagu-check" nel corso di una "camminata sotto le stelle " organizzata per il 10 agosto a Montecopiolo. Nel prossimo novembre il club di Novafeltria sarà impegnato, assieme ad altri club del sud della Romagna, nell'organizzazione di un Convegno finalizzato ad esaltare l'importanza del territorio collinare-montano ai fini economici, culturali e ambientali dell'intera provincia riminese.

Il neo-presidente Marra complimentandosi con la dottoressa Lucarini per le azioni intraprese nel corso del suo anno ha ringraziato i componenti del direttivo che lo affiancheranno nei prossimi dodici mesi e tutti i soci per il costante apporto di idee e di azioni che forniscono al club.