Perde una gamba in rotonda: maxi-risarcimento a un 54enne. "Quel muro non doveva esserci"

Schianto in scooter a Riccione: dopo 13 anni il Comune risarcisce 200mila euro

Schianto nella notte e una lunga battaglia legale: la Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto un risarcimento di circa 200mila euro a un 54enne riminese che nel 2013, in sella al suo scooter, si era schiantato contro il muretto della rotonda di piazzale Curiel a Riccione, riportando la parziale amputazione della gamba destra.

Il Tribunale di Rimini aveva inizialmente respinto la richiesta di risarcimento, rilevando che l’uomo viaggiava a oltre 75 km/h in un tratto con limite 30 e con un tasso alcolemico di 1.43 g/l. In appello, però, i giudici hanno stabilito che, pur restando il 70% della responsabilità a carico del motociclista, il Comune di Riccione deve rispondere del restante 30%.

Determinante la presenza del muretto in laterizio, risultato non conforme al progetto originario della rotatoria, che prevedeva solo un cordolo rialzato. Secondo le perizie, proprio quel manufatto avrebbe aggravato in modo decisivo le lesioni riportate nell’impatto. Respinta invece la richiesta di risarcimento per la perdita della capacità lavorativa, ritenuta non dimostrata.