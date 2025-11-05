Piadine, risate e gin tonic: Frida Vasini anima la Fiera dei Becchi

La regina dei social romagnoli si reinventa cuoca-vocalist allo stand del Boomerang

Le mancano solo le labbra glossy e un paio di Air Force ai piedi: Frida Vasini, conosciuta da tutti come "l'azdora dei social", è pronta a conquistare anche la gen Z. Dal 7 all'11 novembre sarà una delle protagoniste alla Fiera dei Becchi, vocalist in grembiule per lo stand del Boomerang. Una vera svolta pop, da cuoca a personaggio trasversale, amata dai boomer di Facebook quanto da un pubblico di giovanissimi.

Animerà dunque, direttamente da Piazza Gaganelli a Santarcangelo, le mattine e i pomeriggi della fiera, intrattenendo centinaia di ragazzi e clienti del Boomerang, locale amatissimo proprio dai più giovani. Cosa aspettarsi? "Sono una cantastorie romagnola, ma oggi pensatemi pure come una cuoca vocalist", sorride lei. Battute, spettacoli e lezioni di cucina live: dall'iconica piadina, vero marchio di fabbrica del brand "A Casa dell'Azdora", alla novità dei passatelli fritti. Lei non ha dubbi: "Dovete assaggiarli, diventeranno lo snack della fiera, sono gustosissimi. Vi insegnerò come prepararli e come gustarli insieme ad un ottimo gin tonic".

Insomma, la trasformazione dell'azdora è servita. Il suo motto? Imparare dal nostro passato per guardare avanti. "Le tradizioni romagnole e contadine sono un patrimonio universale. La mia missione è tramandarle, anche attraverso un racconto leggero e più pop che piaccia ai giovani. Io, dal canto mio, sono completamente a mio agio qui: spesso mi trovo meglio con chi ha l'età dei miei figli. Per cui – conclude la Frida - vi aspetto alla Fiera dei Becchi per mangiare, bere e fare un po' di sano bordello".