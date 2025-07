Piano strategico della cultura: a Rimini una serata tra musica e arte

La Banda giovanile della Città di Rimini ha aperto la festa diffusa nel centro storico

Una maratona di musica, parole, arte fino a mezzanotte ha salutato l’avvio del percorso del Piano strategico della cultura di Rimini. Ad aprire la serata il momento istituzionale che ha visto gli interventi del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore alla Cultura Michele Lari e dell’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. A prendere la parola anche la dirigente del Settore Sistemi Culturali di città Silvia Moni, che ha fatto con numeri e dati una fotografia della cultura a Rimini e Noemi Bello della Fondazione Piano Strategico, partner dell’Amministrazione in questo nuovo percorso che si compone di diverse tappe.

E’ infatti già attivo un questionario per raccogliere idee, bisogni, desideri da parte di tutti, mentre da settembre inizieranno i laboratori partecipativi, nei quartieri e con momenti dedicati ai più giovani. Contemporaneamente saranno coinvolti gli operatori, istituzioni, imprese e tutte le realtà che vivono quotidianamente la cultura e i suoi legami con il sociale, il turismo, l’economia, il welfare. L’obiettivo è di arrivare alla prossima primavera per intrecciare tutti i contributi raccolti nel Piano Strategico della Cultura.

Terminata la presentazione, la Banda giovanile della Città di Rimini ha aperto la festa diffusa nel centro storico, tra cui la riapertura straordinaria della Casa della Pace, il quartetto d’archi all’Anfiteatro Romano, l’installazione di Emiliano Battistini alla Chiesa di Santa Maria ad Nives, la riapertura delle sale Gruau al Museo della Città, il pianoforte di Stefano Zambardino nella piazza dei Sogni, le letture per bambini nel giardino dell’ala moderna del Museo. Gremita l’Arena Francesca da Rimini per la presentazione del libro “I colori di Rimini, una pinacoteca immaginaria” di Alessandro Giovanardi per Interno4 edizioni.