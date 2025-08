Pietracuta Calcio, torna Lazzari: mercato chiuso

Il talentuoso centrocampista della nazionale sammarinese rimane a Pietracuta

Lorenzo Lazzari torna al Pietracuta. Il talentuoso centrocampista sammarinese, classe 2003, ha ottenuto la rescissione del contratto - era legato al San Marino del presidente Montanari - e ha firmato nuovamente per la squadra del ds Conti. Era stato ingaggiato a gennaio, in prestito, per supplire dall'infortunio di Cicchetti. Nel 4-3-3 di Cevoli può essere impiegato sia come mezzala sinistra che come attaccante, sempre a sinistra. Con il suo arrivo la rosa del Pietracuta è completa.