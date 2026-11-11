Calcio Eccellenza B Pietracuta, doppio colpo: il portiere Cerretani e il difensore Nastase

Il primo, classe 2006, ha giocato a Montecchio. Il secondo, difensore classe 2005, arriva dal Tropical Coriano

Il Pietracuta, alla vigilia dell'importante derby con il Novafeltria di sabato prossimo al Bindi (fischio d'inizio alle 14.30), si rinforza con un doppio colpo difensivo. I problemi fisici di Pollini e l'infortunio di Bellucci hanno spinto il ds Sandro Conti ad accelerare sul mercato. Per i pali arriva il 2006 Luca Cerretani, cresciuto nelle giovanili del Rimini, lo scorso anno al Montecchio. In estate è stato vicino al ritorno in maglia biancorossa, ma un problema al dito di una mano ha fatto slittare l'affare. Ora Cerretani ritorna in pista tra i pali del Pietracuta. Per il reparto difensivo c'è un altro ex Rimini: Alessandro Nastase, 2005, a inizio stagione al Tropical Coriano. Il calciomercato dei rossoblù non si ferma qui: il ds Conti valuta un altro paio di colpi per puntellare la rosa, falcidiata dagli infortuni.